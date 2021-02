Nasa divulga som de Marte e vídeo do pouso do Perseverance

A Nasa divulgou nesta segunda-feira (22/02) o primeiro áudio gravado em Marte da história, um som fraco de vento capturado pelo rover Perseverance. A agência espacial americana publicou também, pela primeira vez, um vídeo gravado pelo robô no momento de sua aterrissagem no planeta vermelho, na última quinta-feira.

Um microfone acoplado ao Perseverance não funcionou durante a descida, mas o rover conseguiu capturar o esperado som de Marte assim que pousou no planeta. Um áudio curto foi divulgado nas redes sociais da agência espacial.

"O que você ouve em dez segundos ali é uma rajada de vento real na superfície de Marte, captada pelo microfone e enviada de volta para nós aqui na Terra", explicou Dave Gruel, engenheiro-chefe do sistema de câmera e microfone do Perseverance.

Já o vídeo em alta definição, com três minutos e 25 segundos de duração, mostra os últimos cerca de 11 quilômetros do percurso do robô. É possível ver o paraquedas se abrindo para se preparar para a aterrissagem, e o momento em que o rover toca no solo de Marte gerando uma nuvem de poeira, numa manobra arriscada na chamada cratera Jezero.

Segundo disseram especialistas da Nasa em entrevista coletiva nesta segunda-feira, o vídeo evidencia a operação "violenta" de descida do Perseverance, que sete minutos após atravessar a fina atmosfera de Marte reduziu sua velocidade de 20.000 quilômetros por hora a zero.

"Esta é a primeira vez que conseguimos capturar um evento como o pouso em Marte", afirmou Michael Watkins, diretor do Laboratório de Propulsão a Jato (JPL, na sigla em inglês), da Nasa. "São vídeos realmente incríveis. Assistimos muitas vezes durante todo o fim de semana."

Thomas Zurbuchen, administrador associado da Nasa para ciência, disse que o vídeo da descida é "o mais perto que você pode chegar de pousar em Marte sem colocar uma roupa pressurizada".

Além de novas análises sobre a superfície marciana, as imagens derivadas do vídeo, especialmente as do pouso, serão estudadas por cientistas durante "anos e anos", disseram especialistas envolvidos na missão.

A missão Perseverance

O Perseverance chegou ao planeta vermelho em 18 de fevereiro, após 203 dias de viagem e 472 milhões de quilômetros percorridos. Pesando 1.000 quilogramas e com o tamanho de um carro pequeno, ele é o quinto robô-jipinho a explorar Marte.

Sua missão será procurar evidências de material orgânico genuinamente marciano e comprovar se já houve, ou se ainda há, algum tipo de vida por lá. O desenvolvimento e a construção do robô custaram cerca de 2,5 bilhões de dólares e duraram oito anos.

Jessica Samuels, gerente da missão de superfície do Perseverance, disse que o rover tem operado conforme o esperado até agora. "Estou feliz em informar que o Perseverance está saudável." A equipe prepara agora um voo sobre a superfície de Marte com um pequeno helicóptero que viajou acoplado ao robô.

ek (AFP, Efe, DPA)