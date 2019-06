Turismo

Nasa abrirá estação espacial para turistas

A partir de 2020, duas missões turísticas serão enviadas à ISS pelos americanos. Viagens devem durar 30 dias. Transporte até estação custará US$ 58 milhões e diária no local sairá por US$ 35 mil.

ISS foi construída em 1998

A Nasa anunciou nesta sexta-feira (07/06) que abrirá a Estação Espacial Internacional (ISS) para turistas a partir de 2020. Inicialmente apenas duas missões privadas serão permitidas por ano. "A Nasa está abrindo a Estação Espacial Internacional para oportunidades comerciais e comercializando essas oportunidades como nunca fizemos antes", afirmou o diretor financeiro da agência espacial americana, Jeff DeWit. A passagem de ida e volta para o espaço custará aproximadamente 58 milhões de dólares (cerca de 223 milhões de reais). Além do transporte, os turistas precisarão arcar com o valor da diária na ISS, que sairá por 35 mil dólares (135 mil reais) para viagens de até 30 dias e incluiu a acomodação e todas as refeições. A viagem será oferecida pela SpaceX e Boeing, as duas empresas que constroem veículos espaciais para a Nasa. Por ano, a agência permitirá a ida de duas missões privadas para a ISS. A tripulação de cada uma delas será escolhida pela companhia que organizar o passeio. A estação tem capacidade para receber até 12 turistas por ano. Para ir ao espaço, os turistas, porém, deverão seguir as mesmas recomendações médicas e procedimentos de treinamento e certificação dos astronautas profissionais. Construída em 1998 juntamente com a Rússia e outros países que participam da missão internacional, a ISS não pertence à Nasa, mas os Estados Unidos pagaram e controlam a maioria dos módulos que compõem a estação. Essa não é a primeira vez que a estação será aberta a turistas, mas o anúncio marca uma mudança de postura da agência americana, que evitava explorar a atividade, segundo o jornal Washington Post. Até então, a maior parte dos turistas espaciais havia sido levado à estação pela Rússia. Em 2001, o empresário americano pagou 20 milhões de dólares aos russos por uma viagem ao espaço.



CN/afp/rtr/ap ______________ A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube | WhatsApp | App | Instagram | Newsletter Vinte anos de Estação Espacial Internacional "Pedra fundamental" de 19 toneladas A primeira seção da Estação Espacial Internacional (ISS) a ganhar o espaço sideral, em 20 de novembro de 1998, foi o módulo russo de carga e controle Zarya. Ele pesava mais de 19 mil quilos e media 12 metros. Num exemplo precoce de cooperação internacional, foi encomendado e pago pelos Estados Unidos, mas desenvolvido e construído por uma companhia espacial russa.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional República para seis Seis astronautas vivem e trabalham simultaneamente na ISS, enquanto ela atravessa o cosmo a mais de 27 mil quilômetros por hora, completando uma órbita terrestre a cada 90 minutos. Depois da Lua, é o objeto mais luminoso no céu noturno, podendo ser vista a olho nu.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Expedição número um Esta foi a primeira tripulação da ISS: o astronauta americano William Shepherd (c) e os russos Yuri Gidzenko (e) e Serguei Krikalev chegaram à estação espacial em 2 de novembro de 2000, permanecendo nela por 136 dias.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Um longo ano Em média, as tripulações permanecem cinco meses e meio na ISS. Dois que aguentaram bem mais tempo foram o astronauta Scott Kelly (foto), da Nasa, e o cosmonauta da Roscosmos Mikhail Kornienko, totalizando um ano inteiro na estação.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Tripulação multinacional O astronauta canadense Chris Hadfield na ISS, no Natal de 2012. Nos últimos anos, cidadãos de 18 países estiveram a bordo da estação internacional. A maioria veio dos Estados Unidos, seguidos pelos da Rússia. Outros países de origem são Japão, Canadá, Itália, França, Alemanha, Brasil e Reino Unido.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional O único brasileiro O primeiro – e único – astronauta brasileiro na ISS é Marcos Pontes, que partiu para a estação em 30 de março de 2006 numa nave russa Soyuz e retornou em 8 de abril, numa missão de dez dias no total, sendo oito na ISS. Em 2018, Pontes aceitou convite do presidente eleito Jair Bolsonaro para ser ministro da Ciência e Tecnologia.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Ônibus na porta de casa Tripulantes e suprimentos chegam em ônibus espaciais ou naves de carga. Na foto, acopla-se na ISS o Space Shuttle Atlantis, que esteve operante até 2011. Atualmente todos os astronautas chegam em cápsulas Soyuz, de fabricação russa.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Um pouco de ar fresco Até 2018 realizaram-se 210 excursões ao espaço a partir da ISS. No jargão dos astronautas, esses passeios são chamados EVA, ou "extra-vehicular activity". Em 24 de dezembro de 2013 foi a vez de Mike Hopkins ver a ISS pelo lado de fora.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Equipamento fora do comum Diversos braços de robô adornam a ISS. O Canadarm2 mede quase 20 metros e ostenta sete articulações motorizadas. Ele é capaz de levantar até 100 toneladas – ou apenas um astronauta, como, na foto, Stephen Robinson.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Comunidade de pesquisadores Os membros da tripulação dedicam cerca de 35 horas por semana a suas pesquisas. O astronauta alemão Alexander Gerst, da Agência Espacial Europeia (ESA), esteve na ISS pela primeira vez em 2014, observando e analisando as alterações sofridas pelo corpo humano em gravidade zero. Sua segunda missão começou em junho de 2018, e desde outubro ele é o primeiro comandante alemão da estação.

Vinte anos de Estação Espacial Internacional Retorno estressante Quando sua temporada na Estação Espacial Internacional se esgota, os astronautas retornam à Terra em cápsulas Soyuz. O último, emocionante trecho é vencido de paraquedas. Bem-vindos à casa! Autoria: Brigitte Osterath (av)



