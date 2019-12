Na Missa do Galo, papa destaca amor "incondicional de Deus”

O papa Francisco celebrou nesta terça-feira (24/12) a tradicional Missa do Galo na Basílica de São Pedro e falou sobre o amor de Deus, que, segundo ele, é incondicional e se estende a todos, inclusive aos "piores homens".

Na missa de Natal em que os católicos celebram o nascimento de Jesus Cristo, Francisco lamentou que nossas vidas às vezes passam longe da gratidão e disse que hoje é o dia adequado para se aproximar de Deus para agradecer.

A cerimônia, que há vários anos é realizada às 21h30 no horário local de Roma (17h30 em Brasília) e não às 0h, começou com o anúncio do nascimento de Jesus Cristo. Depois, o papa, de 83 anos, retirou o véu colocado sobre uma imagem do menino Jesus colocado no altar e o beijou.

Diante de cerca de 10 mil pessoas, o papa refletiu sobre o que significa a graça do nascimento de Jesus. Para ele, o momento é "do amor divino, o amor que transforma a vida, renova a história, liberta o mal e promove a paz e a alegria".

"Deus se fez criança para se deixar ser abraçado por nós e é algo incondicional. Enquanto aqui na Terra tudo parece responder a lógica de dar para receber, Deus chegou de graça. Seu amor não é negociável: nunca fizemos nada para merecê-lo e nunca poderemos recompensá-lo", explicou Francisco.

"O Natal nos lembra que Deus segue amando a cada homem, inclusive o pior de nós, ainda que nós não estejamos a altura disso. (_) Deus não te ama porque você pensa corretamente ou se comporta bem. Ele ama você e isso basta. Seu amor é incondicional e não depende de você. Pode ser que você tenha ideias erradas, que tenha feito de todo. No entanto, o Senhor não deixa de te amar", continuou o papa.

"Às vezes se pensa que Deus é bom se formos bons e que nos castigará se formos maus. Não é assim. Ainda em nossos pecados ele continua nos amando. Seu amor não muda, não é exigente. É fiel e paciente", concluiu.

No fim da missa, o papa levou a imagem do menino Jesus em procissão ao presépio da Basílica de São Pedro, acompanhado por 12 crianças de vários países do mundo.

Noi dia 25 de dezembro, Francisco irá até à varanda central da Basílica de São Pedro, repetindo ato de quando foi escolhido para em 2013, para ler sua mensagem de Natal e proferir a tradicional bênção "Urbi et Orbi".

JPS/efe

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter