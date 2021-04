Munique rebate especulações sobre Oktoberfest em Dubai

Dez enganos sobre a lederhose

Diferenças e detalhes

Erro 2: lederhosen são iguais em toda parte. Não: cada região tem sua própria. Um exemplo: as chamadas "latz", que possuem botões de chifre de cervo, são consideradas tipicamente bávaras. Já as com bordados podem ser encontradas também na Áustria. Os homens sempre as usam com suspensórios.