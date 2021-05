Mulher transgênero vence concurso de modelos na Alemanha

A estudante transgênero Alex, de 23 anos, de Colônia, foi a vencedora da 16ª edição do programa Germany’s Next Topmodel, apresentado pela modelo alemã Heidi Klum. A final nesta quinta-feira (28/05) não contou com a presença de público devido às restrições impostas na Alemanha para conter a pandemia de covid-19.

O tema deste ano do programa que lança novos rostos na indústria da moda foi diversidade. Por isso, pela primeira vez, mulheres que não costumam se encaixar no padrão de beleza imposto para modelos chegaram à final do concurso, como uma jovem que pesa 85 quilos, uma transgênero, uma jovem com menos de 1,70 metro de altura e uma refugiada síria.

Ucraniana Dascha ficou em segundo lugar

O segundo lugar ficou com a ucraniana Dascha, que é modelo plus size. Tida como a candidata favorita dos telespectadores, a refugiada síria Soulin levou o terceiro lugar. A jovem de 20 anos vive há cinco anos na Alemanha.

Desde 2006, Heidi Klum apresenta o Germany’s Next Topmodel. Ao longo destes anos, apenas jovens altas e magras participaram do programa. Candidatas com mais curvas ou com menos de 1,70 metro não tinham nenhuma chance.

Síria Soulin ficou em terceiro lugar

Apesar de o tema deste ano ter sido diversidade e a passarela ter sido aberta a jovens que não se encaixassem nos padrões da indústria da moda, ativistas protestaram em frente à sede da emissora que transmite o programa contra a forma de representação feminina exibida pela mídia.

As ativistas afirmam que a diversidade proposta pelo programa foi superficial. "Somos um pequeno grupo de mulheres que querem mostrar com nossos corpos que o ideal de corpo feminino propagado pelo Germany’s Next Topmodel não está correto", afirmou a organizadora do protesto, Eva Brunner, de 24 anos.

cn/as (dpa/DW)