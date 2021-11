A modelo alemã Heidi Klum produz e apresenta o programa de televisão "Germany's Next Top Model", um reality show alemão que procura a "próxima top model da Alemanha", e do programa "Project Runway", transmitido nos EUA.

Heidi Klum nasceu em Bergisch Gladbach, no oeste da Alemanha, em 1973. Desde 2008 ela tem também a nacionalidade americana. Do relacionamento com o empresário italiano Flavio Briatore, ela teve uma filha. Do casamento com o cantor britânico Seal, teve três filhos. Em 2012 o casal se separou. Em 2018, Heidi Klum causou polêmica ao namorar Tom Kaulitz, da banda alemã Tokio Hotel , 16 anos mais novo que a modelo.