Movimento de extrema direita Pegida festeja 5 anos em Dresden

Milhares de pessoas saíram às ruas neste domingo (20/10) para protestar contra movimento Pegida (sigla em alemão para "patriotas europeus contra a islamização do Ocidente") em Dresden, no leste da Alemanha.

O movimento islamofóbico e xenófobo que se reúne normalmente às segundas-feiras para pregar contra refugiados e o Islã, fez um comício para comemorar seu quinto aniversário.

Ao todo, quatro passeatas foram organizadas, saindo de diversos pontos da cidade e se reunindo no centro de Dresden.

Segundo os organizadores das marchas contrárias ao Pegida, cerca de oito mil pessoas se reuniram para pedir tolerância e cosmopolitismo. A polícia não publicou nenhuma estimativa de participantes, nem de um lado, nem do outro. A agência de notícias DPA estimou o número de participantes do ato do Pegida em torno de três mil.

As autoridades disseram que as manifestações correram pacificamente. Entretanto, a polícia registrou alguns incidentes. Dois homens de 62 e 40 anos, militantes do Pegida, foram autuados após fazerem a saudação nazista, proibida na Alemanha.

Além disso, a polícia afirmou que os integrantes do ato do Pegida teriam jogado uma substância de odor desagradável na manifestação contrária.

O Pegida se reúne desde outubro de 2014, normalmente às segundas-feiras, para manifestações em Dresden. O movimento rejeita, entre outros, a política de refugiados do governo alemão. O movimento cresceu rapidamente e ganhou adeptos em outras cidades em meio ao auge da crise europeia de refugiados.

O ponto alto em Dresden foi em janeiro de 2015, quando uma marcha chegou a contabilizar cerca de 25 mil integrantes. Nos meses seguintes, houve uma diminuição contínua no número de participantes das passeatas do Pegida, enquanto as manifestações contrárias chamam reúnem cada vez mais militantes.

