O movimento anti-imigração Pegida (sigla em alemão para "Patriotas europeus contra a islamização do Ocidente") surgiu em 2014 em Dresden.

Durante o seu auge, em janeiro de 2015, o movimento chegou a reunir 25 mil pessoas nas ruas da cidade. Depois de um racha interno, o movimento perdeu força. No entanto, com a crise dos refugiados, as marchas às segundas-feiras voltaram a atrair pessoas. Em 2016 o líder do grupo, Lutz Bachmann, disse que pretende fundar um partido político na Alemanha.