Mourão diz que Forças Armadas podem ficar na Amazônia até 2022

Soja no portal da Amazônia

Soja no Mato Grosso

No Brasil, o cultivo da soja só foi possível com a intervenção de cientistas da Embrapa para adaptar a cultura às condições tropicais. O grão começou a ganhar terreno no Brasil no fim da década de 1960, no Rio Grande do Sul. Atualmente, o país é o segundo maior produtor, com 114,8 milhões de toneladas, atrás dos Estados Unidos (123,6 milhões de toneladas) na safra 2018/2019.