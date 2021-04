Morre Michael Collins, o astronauta "esquecido" da Apollo 11

O astronauta norte-americano Michael Collins morreu nesta quarta-feira (28/04), aos 90 anos, devido a um câncer.

Ele ficou conhecido como "o astronauta esquecido” da primeira missão do homem à lua. Em 20 de julho de 1969, Collins permaneceu no módulo de comando da Apollo 11, enquanto seus colegas Neil Armstrong e Buzz Aldrin viajavam à superfície para se tornarem os primeiros humanos a caminharem na Lua.

Collins ficou sozinho pilotando o módulo lunar por mais de 21 horas. Ele perdeu contato com o controle da missão em Houston todas as vezes em que a espaçonave circundou o lado escuro da lua.

"Desde Adão, nenhum humano conheceu tanta solidão quanto Mike Collins", registrou o diário da missão, referindo-se à figura bíblica.

Diferentemente de seus colegas, ele evitou grande parte do frisson midiático com que os astronautas foram recebidos ao voltar à Terra.

"Sei que eu seria um mentiroso ou um tolo se dissesse que tenho o melhor dos três assentos da Apollo 11, mas posso dizer com verdade e equanimidade que estou perfeitamente satisfeito com o que tenho", escreveu Collins em sua autobiografia de 1974, Carrying the Fire..

Sua lembrança mais forte da Apollo 11 foi contemplar a Terra, que ele descreveu parecer "frágil".

"Eu realmente acredito que se os líderes políticos do mundo pudessem ver seu planeta a uma distância de 100.000 milhas, sua perspectiva poderia ser radicalmente alterada”, disse ele. "Aquela fronteira tão importante seria invisível, aquela discussão barulhenta, silenciada."

A Nasa prestou homenagem a Collins, chamando-o de "verdadeiro pioneiro".

"A Nasa lamenta a perda deste piloto e astronauta talentoso, um amigo de todos os que buscam expandir o potencial humano. [...] Seu espírito irá conosco enquanto nos aventuramos em direção a horizontes mais distantes," disse o chefe interino da NASA , Steve Jurczyk, em comunicado.

Buzz Aldrin, agora o último membro sobrevivente da missão Apollo 11, homenageou o amigo pelo Twitter.

"Caro Mike, onde quer que você tenha estado ou esteja, você sempre terá o fogo para nos levar habilmente a novas alturas e ao futuro”

Collins nasceu em Roma, na Itália, em 31 de outubro de 1930. Era filho de um militar americano que servia como adido no país europeu. Ele começou como piloto de testes da Força Aérea, antes de ser escolhido para o programa de astronautas da Nasa, em 1964.

A missão Apollo 11 foi seu segundo e último voo espacial. Mais tarde, se tornou o chefe do Museu Nacional do Ar e do Espaço.

le (reuters, ap)