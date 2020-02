Miss Alemanha 2020 é eleita por júri formado só por mulheres

A empresária Leonie von Hase, de 35 anos, foi eleita Miss Alemanha 2020 neste fim de semana, desbancando as candidatas Lara Runarsson, de 22 anos, e Michelle-Anastasia Masalis, de 23, que ficaram em segundo e terceiro lugar, respectivamente, além de outras 13 mulheres.

Nascida na Namíbia, Von Hase era a participante mais velha entre as finalistas do concurso neste ano, cujo lema foi "Empoderando mulheres autênticas". Ela é mãe de uma criança de três anos.

"Há muito tempo as mulheres não se interessam em lutar por um padrão convencional de beleza", disse Von Hase ao site da Miss Alemanha. "Minha percepção de uma mulher 'bonita' é a força, o caráter e a autenticidade que ela irradia."

O evento aconteceu no sábado (15/02) no Europa Park Arena, perto de Freiburg, no sul da Alemanha. Pela primeira vez nos 93 anos de história do evento, um júri formado somente por mulheres decidiu a vitória de Von Hase, representante do estado de Schleswig-Holstein. Cada um dos 16 estados da Alemanha envia uma candidata para a final do Miss Alemanha.

A edição deste ano teve também outras novidades: ela permitiu a participação de mulheres casadas e mães, e elevou o limite de idade em dez anos para incluir mulheres de até 39 anos. A idade mínima é de 18 anos. Além disso, não houve uma prova em que as candidatas precisam trajar biquínis para exibir seus corpos, considerada sexista por ativistas feministas.

O show no Europa Park Arena foi ancorado pelo casal de celebridades Jana e Thore Schölermann e contou com a participação do cantor e compositor Kelvin Jones.

Este será apenas o começo do reinado para a empresária, que foi coroada pela vencedora do ano passado, Nadine Berneis. Von Hase vai aparecer na capa da revista feminina JOY e ganhou um carro Golf, uma série de produtos de beleza e uma seleção de sapatos.

