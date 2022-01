Ministro da Saúde alemão alerta para aumento de internações

A incidência de coronavírus na Alemanha ultrapassou neste domingo (16/01), pela primeira vez, os 500 casos a cada 100.000 habitantes em sete dias. O ministro da Saúde alemão, Karl Lauterbach, alertou para semanas difíceis, com risco de hospitais lotados e aumento do número de mortes.

Neste domingo, a Alemanha relatou um pico de 515,7 infecções a cada 100.000 habitantes em sete dias, segundo o Instituto Robert Koch (RKI), agência governamental para o controle e prevenção de doenças. O recorde anterior havia sido neste sábado, com incidência de 497,1. Para comparação, há uma semana, a incidência nacional era de 362,7.

A propagação do coronavírus é ainda mais acentuado no norte da Alemanha. A maior incidência é em Bremen (1.401,2), seguida de Berlim (965,3), Hamburgo (831,5) e Schleswig-Holstein (665,6). Antes do início da onda da variante ômicron, a maioria dos estados federais do norte, menos populosos, ainda apresentavam valores de incidência bem abaixo da média nacional.

As autoridades de saúde da Alemanha relataram neste domingo 52.504 novas infecções e 47 mortes, segundo dados do RKI. Há uma semana, eram 36.552 infecções e 77 mortes.

Pelo menos 60,4 milhões de pessoas já foram totalmente vacinadas contra o coronavírus na Alemanha. Isso corresponde a cerca de 72,6% da população, segundo dados do RKI. Até sexta-feira, 38,7 milhões de alemães já haviam recebido a dose de reforço, o equivalente a 46,6%. No entanto, milhares de alemães se recusam a se vacinar.

Lauterbach alerta para "semanas difíceis"

Diante da onda da ômicron e da ainda insuficiente taxa de vacinação na Alemanha, Lauterbach alertou para um possível alto número de mortes nas próximas semanas e lotação dos hospitais. "Estamos ameaçados com semanas muito difíceis na Alemanha", disse em entrevista o jornal Bild am Sonntag.

No momento, os infectados são, sobretudo, jovens com muitos contatos. No entanto, assim que os idosos forem infectados, o número de internações aumentará novamente, segundo Lauterbach.

Desta forma, há risco de escassez de leitos nas unidades de terapia intensiva (UTIs) e nas enfermarias. Esse cenário é ainda mais grave porque a Alemanha, em comparação com outros países, tem uma população muito mais idosa, com muitos doentes crônicos. Isso é "risco de incêndio", disse o ministro.

Na entrevista, Lauterbach também afirmou que defende que a vacinação deva ser obrigatória e incluir três doses, pois seria a única forma de proteger a população e um curso grave da doença.

Ele também pediu que as pessoas façam autotestes de covid-19 "várias vezes na semana", para terem certeza de que não estão contaminadas e, portanto, transmitindo a doença. Na Aleamnha, esses testes são vendidos em supermercados e farmácias e custam, em média, cerca de 2 a 3 euros.

Mais pacientes com covid nas enfermarias

Os hospitais alemães já começam a sentir os primeiros efeitos da onda da ômicron, com o aumento das internações de pacientes com covid nas enfermarias.

"Já estamos vendo esse aumento nas enfermarias normais em algumas regiões, por exemplo em Bremen, Berlim, Hamburgo e Schleswig-Holstein", disse o presidente da Sociedade Hospitalar Alemã (DKG, na sigla em alemão), Gerald Gass, ao jornal Augsburger Allgemeine.

Se as projeções se confirmarem, a Alemanha poderá ter, em breve, mais de 100.000 casos de covid-19 por dia, dos quais muitos paciente teriam que ser hospitalizados, sobrecarregando o sistema de saúde, segundo Lauterbach.

Além disso, diante da ômicron, altamente contagiosa, poderá haver escassez de profissionais de saúde, como já foi visto em outros países.

De acordo com o atual relatório semanal da RKI divulgado na sexta-feira, a ômicron se espalhou rapidamente pela Alemanha e hoje já representa 73% dos casos. Em alguns estados, a taxa é ainda maior: em Bremen, por exemplo, 96% das infecções são pela ômicron. Para comparação, a variante delta ainda é responsável por 25,9% das infecções na Alemanha.

le (ots)