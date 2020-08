Ministro alemão defende advertência contra viagens à Espanha

O ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, defendeu como "inevitável" a advertência de Berlim desaconselhando viagens para toda a Espanha, excetuadas as Ilhas Canárias: "Eu sei o que essa decisão significa para muitos turistas, agências de viagens ou para a Espanha. Mas infelizmente as taxas de contágio [pelo coronavírus] estão crescendo fortemente lá, forte demais", declarou neste domingo (16/08) ao semanário Bild am Sonntag.

"Não é uma proibição de viagens, mas um anúncio claro: quem volta de férias na Espanha tem que entrar em quarentena enquanto não apresentar um resultado de exame negativo." Quem viajar mesmo assim, tem a responsabilidade de defender a si e aos outros: "Férias da folia são irresponsabilidade, nesta pandemia", advertiu o político democrata-cristão.

Para ministro alemão da Saúde, Jens Spahn, festas em locais de férias são ato irresponsável

Com base em deliberações entre os ministérios da Saúde, do Exterior e do Interior, o Instituto Robert Koch (RKI), responsável pelo controle de doenças infecciosas na Alemanha, classificou como zonas de risco de covid-19 toda a Espanha continental, assim como Maiorca – destino de férias muito apreciado pelos alemães – e as demais Ilhas Baleares, devido ao forte incremento de novos casos.

Consequentemente, na sexta-feira o Ministério do Exterior divulgou uma advertência de viagem. Segundo dados da associação alemã de viagens DRV, naquele momento havia cerca de 30 mil turistas alemães com pacotes de férias só nas Baleares – a grande maioria em Maiorca –, além de um número desconhecido de viajantes individuais.

DRV classificou a classificação como zona de risco do arquipélago, a que também pertencem Ibiza e Minorca, como um "golpe amargo", tanto para o setor turístico quanto "para os clientes que apreciam Maiorca sobretudo no verão, e gostam de viajar para lá".

Ainda assim, "saúde é prioridade máxima", portando a associação saúda a advertência de Berlim, e aconselhou todos os viajantes a seguirem as regras de higiene e distanciamento. No fim de julho, o Reino Unido já impusera quarentena aos retornados da Espanha.

O número de contágios com o vírus Sars-Cov-2 continua subindo na Alemanha: na manhã de domingo o RKI registrava 1.415 novos casos nas últimas 24 horas, aumentando para 222.828 o total desde o início da pandemia. Houve também seis novos óbitos relacionados à covid-19 desde a véspera, totalizando 9.231, com uma letalidade de 4,1%.

