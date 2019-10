Ministro alemão alerta para nova onda de refugiados rumo à Europa

O ministro do Interior da Alemanha, Horst Seehofer, alertou para um novo aumento do número de refugiados rumo à Europa, em dimensões ainda maiores do que no ano de 2015, quando um número sem precedentes de pessoas que fugiam de conflitos e da pobreza em seus países de origem partiu em busca de acolhimento no continente europeu.

Em viagem à Turquia, acompanhado da presidente eleita da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, Seehofer disse que a União Europeia (UE) deve fazer mais para apoiar a o governo de Ancara e impedir que os refugiados tentem a perigosa travessia por mar até a Grécia.

"Temos de ajudar ainda mais nossos parceiros europeus a patrulhar as fronteiras externas da EU. Nós os deixamos isolados por muito tempo", disse Seehofer em entrevista publicada neste domingo (06/10) pelo semanário alemão Bild am Sonntag. O ministro se referia não apenas à Grécia, mas também à Espanha e Itália.

"Se não o fizermos, veremos mais uma vez uma grande onda de refugiados como a de 2015, quem sabe, ainda maior do que a de quatro anos atrás", ressaltou. Seehofer disse que a Europa deve agir para evitar uma crise para a qual não está preparada, e assegurou ter o apoio total da chanceler federal alemã, Angela Merkel, com quem já teve fortes divergências no passado em relação á política migratória da Alemanha.

Em outra entrevista publicada neste domingo pelo jornal Welt am Sonntag, o alemão afirmou que a UE deve aumentar o apoio à Turquia para que o país possa lidar com os milhões de refugiados que chegaram ao seu território, desde o início da guerra civil na Síria em 2011.

"A Turquia faz muito em relação ao acolhimento dos refugiados", disse o ministro, pedindo o reforço da cooperação entre Bruxelas e Ancara. "Isso também é do nosso interesse, mas está claro que não poderemos administrar o futuro com recursos do passado."

Em 2016, a UE acordou o envio de 6 bilhões de euros para ajudar o país a financiar projetos de assistência aos migrantes. Desde então, Ancara vem sendo acusada de não cumprir com a sua parte no acordo, que estabelece que o país deve acolher os refugiados que são enviados de volta ao seu território.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ameaçou recentemente abrir as portas da Europa aos migrantes se não houver apoio financeiro por parte de Bruxelas. Ele defende a criação de uma zona de segurança no norte da Síria, próximo à fronteira com a Turquia, com capacidade de abrigar 2 milhões de pessoas.

Para tal, Erdogan planeja uma reunião com doadores internacionais, uma vez que a região esteja "libertada de grupos terroristas". A zona de segurança na fronteira com a Síria é um desejo antigo do líder turco, que tem como objetivo remover a milícia curda Unidades de Proteção Popular (YPG), que é apoiada pelos americanos, mas considerada como um grupo terrorista pelos turcos.

Momento favorável a novas medidas por parte da UE

A viagem de Seehofer incluiu também a Grécia, onde o ministro se reuniu com representantes do governo na tentativa de selar um novo e mais rígido acordo sobre a questão dos refugiados e o controle das fronteiras.

Assim como a Turquia, o país vem enfrentando forte pressão nos últimos anos por estar localizado em uma das fronteiras externas da UE, enquanto aumenta exponencialmente o número de migrantes. O governo de Atenas afirma esperar a chegada de outros 25 mil requerentes de acolhimento até o final de 2019.

Anteriormente, o Seehofer havia afirmado que seu país aceitaria acolher um quarto de todos os requerentes de asilo resgatados nas perigosas travessias do Mar Mediterrâneo rumo à Europa.

A declaração lhe rendeu fortes críticas de membros do partido conservador União Democrata Cristã (CDU) de Angela Merkel – tradicional aliado da União Social Cristã (CSU) de Seehofer na Baviera – e do Partido Liberal Democrático (FDP), que temem que a medida possa atrair um número ainda maior de migrantes à Europa.

As críticas, entretanto, foram rejeitadas pelo comissário da UE para Imigração, Dimitris Avramopoulos. Em entrevista ao grupo de mídia alemão Funke, ele disse que a proposta de Seehofer não deve ser vista isoladamente dos demais esforços europeus.

"Nosso objetivo inicial é reduzir as chegadas ilegais, combater os traficantes de pessoas e facilitar a repatriação dos migrantes irregulares, além de salvar vidas e abrir canais legais para os que precisam de proteção", disse o comissário.

Avramopoulos se diz confiante de que uma solução possa ser encontrada na reunião dos ministros do Interior da UE na próxima terça-feira. "Percebo que o momento é favorável. Um número cada vez maior de Estados-membros reconhece que deve haver arranjos temporários e estabelecidos para a acomodação de requerentes de asilo após eles desembarcarem."

Segundo o Welt am Sonntag, o número de refugiados que chegou à UE através da Turquia no final de setembro era de 46.546. Esse total representa um aumento de 23% em relação ao mesmo mês de 2018. O jornal afirma que os dados são de um relatório interno confidencial da Comissão Europeia, ao qual teve acesso.

