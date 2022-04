Ministra alemã da Família renuncia após férias polêmicas

Jornal revelou que a verde Anne Spiegel viajou à França por quatro semanas no ano passado, pouco após enchentes devastarem a Renânia Palatinado. À época ela ocupava a Secretaria de Meio Ambiente do estado.

A ministra da Família da Alemanha, Anne Spiegel, do Partido Verde, apresentou sua renúncia nesta segunda-feira (11/04) após sofrer críticas por ter tirado quatro semanas de férias na França, no verão europeu do ano passado, poucos dias após as inundações que devastaram o oeste da Alemanha.

Na época, Spiegel era secretária do Meio Ambiente da Renânia Palatinado, estado mais atingido pelas inundações de julho de 2021, e que registrou 135 mortes além de milhões de euros em prejuízos.

As férias de Spiegel na França foram reveladas por reportagem do jornal Bild am Sonntag deste fim de semana.

"Estou fazendo isso para evitar qualquer dano ao ministério, que enfrenta grandes desafios políticos", disse ela em comunicado, também citando "pressão política".

Pedido de desculpas

Na noite de domingo, Spiegel deu uma explicação emocionada sobre o motivo das férias, citando a saúde do marido – que sofreu um AVC há alguns anos - e o bem-estar dos filhos.

Ela pediu desculpas, mas não disse que renunciaria. Com a voz embargada às vezes, Spiegel afirmou que a pandemia de coronavírus foi um "desafio insano" para sua família e "claramente deixou sua marca" em seus quatro filhos, que estão em idade pré-escolar e escolar. Apesar disso, ela admitiu que as férias na França, país que é vizinho da Renânia Palatinado, foram um erro.

"Foi um erro termos saído de férias por tanto tempo e peço desculpas por esse erro".

Spiegel também afirmou que sempre esteve disponível se alguém precisasse contatá-la e fez telefonemas de trabalho. Além disso, ela interrompeu as férias para uma visita à região atingida pela enchente e se ausentou apenas após um gabinete de crise ser montado.

Decisão apoiada

A renúncia vem cerca de quatro meses após o governo liderado pelo chanceler federal Olaf Scholz, do Partido Social-Democrata (SPD) assumir o poder, em uma coalizão com o Partido Verde e o Partido Liberal Democrático (FDP). Spiegel é a primeira baixa do alto escalão do governo Scholz.

Os líderes do Partido Verde informaram que apoiam a decisão da renúncia e que, em breve, apresentação um novo nome para o cargo. Scholz, por sua vez, disse ter "grande respeito" por Spiegel e desejou a ela "tudo de melhor para o futuro após este período difícil".

Logo após a reportagem que revelou as férias, a oposição começou a fazer fortes críticas a Spiegel e a pressionar por sua renúncia. Aos 41 anos, ela era o membro mais jovem do gabinete de Scholz.

Parte da pressão feroz da oposição se deve ao fato de, na quinta-feira, a secretária do Meio Ambiente da Renânia do Norte-Vestfália, Ursula Heinen-Esse, da União Democrata Cristã (CDU), ter renunciado por um motivo semelhante: após a descoberta de que ela celebrou o aniversário do marido com outros membros do governo em Maiorca, na Espanha, alguns dias após as inundações de julho de 2021, que também atingiram fortemente este estado.

