Menina de 4 anos reencontra boneca perdida em enchente na Alemanha

Após as recentes enchentes catastróficas que atingiram o oeste da Alemanha, deixando mais de 180 mortos, um socorrista encontrou uma boneca na região do Ahr, uma das mais atingidas pela tragédia. Depois de uma postagem no Facebook, veio a boa notícia: a "mãe" da boneca foi localizada.

O socorrista do serviço de ajuda da associação católica Malteser Michael Schulze encontrou uma boneca numa área próxima ao rio Ahr, no estado da Renânia-Palatinado, e decidiu procurar a dona do brinquedo. A "mãe da boneca" foi localizada, no último domingo. Em meio à recuperação do desastre, uma notícia curiosa que deu um momento de alento às comunidades atingidas.

A boneca pertence a uma criança de quatro anos do município de Dernau, localizado no vale do Ahr. A boneca provavelmente foi arrancada do carro da família durante a enchente. A polícia de Koblenz também ajudou na busca da dona do brinquedo e divulgou a história em suas contas no Twitter e Facebook.

O funcionário da Malteser havia encontrado a boneca num arbusto. Ele e seus colegas atuavam numa operação de cerca de 30 horas em Dernau – e neste turno encontraram o brinquedo em 31 de julho.

"Eu não poderia simplesmente deixá-la lá", disse Schulze à agência alemã de notícias DPA. Ele afirmou ser pai e que sabe como as crianças podem ser afeiçoadas a bichos de pelúcia ou bonecas. Schulze limpou a boneca, e sua sogra lavou o macacão.

Em duas semanas, Schulze quer devolver a boneca "Rosi" pessoalmente para sua dona. A garota de quatro anos e seus familiares sobreviveram ilesos à enchente.

pv/lf (dpa, ots)