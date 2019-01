Militares venezuelanos exilados declaram lealdade à Assembleia Nacional

O mês de janeiro em imagens

"Coletes amarelos" em 9º fim de semana

Polícia de Paris empregou gás lacrimogêneo e canhões d'água durante confrontações com os manifestantes nas proximidades do Arco do Triunfo. ministro do Interior advertiu ativistas pacíficos que eles se tornam cúmplices ao participar de passeatas violentas. Está em planejamento cadastro dos agitadores semelhante ao mantido para controle de hooligans do futebol. (12/01)