Milhares de migrantes tentam cruzar fronteira da Turquia com a Grécia

Milhares de pessoas se encontram na fronteira ocidental da Turquia neste domingo (01/03), com objetivo de entrar na Grécia, depois de o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ter anunciado que suas fronteiras estavam abertas para aqueles que pretendem seguir à Europa.

Neste domingo, o governo turco informou que deixou mais de 75 mil migrantes seguirem em direção à União Europeia (UE). Segundo o ministro do Interior do país, Süleyman Soylu, 76.358 pessoas cruzaram a fronteira para a Europa através da província de Edirne.

Essa província faz divisa com dois Estados-membros da UE, a Grécia e a Bulgária. Até o momento, nenhum dos dois países reportou a chegada de um número tão grande de migrantes. O governo búlgaro disse que nenhum migrante cruzou a fronteira ilegalmente.

O governo da Grécia informou que, entre a manhã de sábado e a manhã deste domingo, bloqueou a entrada "ilegal" de 9.972 pessoas na divisa com a Turquia. O país também fortaleceu suas unidades de controle nas fronteiras. Segundo o governo grego, patrulhas nos estreitos entre as ilhas gregas e a costa turca no Mar Egeu também foram reforçadas.

Testemunhas citadas por agências de notícias afirmam que a polícia grega disparou gás lacrimogêneo para impedir a entrada no país de centenas de migrantes, que atiravam pedras contra as forças de segurança. Os confrontos marcam o segundo dia consecutivo de tensões nas fronteiras terrestres.

Migrantes também tentam entrar na Grécia por via marítima. A agência de notícias grega ANA MPA afirmou, citando a guarda costeira, que 220 migrantes chegaram à ilha de Lesbos no domingo de manhã. A imprensa local disse ainda que mais barcos com refugiados estavam se dirigindo à ilha grega, muito próxima à costa turca.

Segundo informou a Organização Internacional para as Migrações (OIM) na noite de sábado, cerca de 13 mil pessoas se encontravam na fronteira greco-turca. "Pelo menos 13 mil pessoas estão presentes nos 212 km da fronteira", disse a agência da ONU, acrescentando que entre os migrantes estão "famílias com crianças pequenas".

Atenas acusa a Turquia de organizar intencionalmente os migrantes ao longo da fronteira após descobrir onde as tropas gregas estão posicionadas. O governo também afirma que Ancara tenta convencer os migrantes a ir para a Grécia usando informações falsas. "A campanha de desinformação das autoridades turcas continua", disse o ministro da Defesa, Nikos Panagiotopoulos.

A agência de proteção de fronteiras da UE, a Frontex, disse neste domingo que está em "alerta máximo" nas divisas com a Turquia, já que se espera que milhares de migrantes tentem entrar no bloco através delas.

"Elevamos o nível de alerta para todas as fronteiras com a Turquia", disse uma porta-voz da Frontex em comunicado. "Recebemos um pedido da Grécia para obter apoio adicional. Já tomamos medidas para transferir para a Grécia mais oficiais e equipamentos técnicos."

Vários migrantes tentaram entrar em território grego, abrindo buracos na cerca que separa os dois países

O presidente da Turquia anunciou no sábado ter aberto as fronteiras com a Europa para a passagem de migrantes e refugiados, adiantando que nas próximas horas entre 25 mil e 30 mil pessoas podem tentar chegar à Grécia.

"O que é que estamos dizendo há meses? Que se isso continuasse, seríamos obrigados a abrir as nossas portas. Não acreditaram em nós", disse Erdogan durante um discurso em Istambul. "Não vamos fechar as portas aos refugiados e migrantes."

"A União Europeia tem de cumprir as suas promessas", apontou, numa alusão ao acordo de 2016, segundo o qual a Turquia concordou em estancar a onda de refugiados para a Europa em troca de ajuda financeira. Desde então, a Turquia tem reclamado repetidamente que a UE não tem honrado o compromisso assumido.

No sábado, a Grécia já havia anunciado ter impedido a entrada "ilegal" de 4 mil migrantes provenientes da Turquia, enquanto milhares de outros se concentram na fronteira. Durante a noite, vários migrantes tentaram entrar em território grego, abrindo buracos na cerca que separa os dois países, levando policiais gregos a disparar gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.

A decisão da Turquia está sendo encarada na Grécia como uma tentativa deliberada de pressionar os países europeus, num momento em que aumenta a tensão entre a Turquia e a Síria.

O discurso de sábado foi a primeira intervenção pública de Erdogan desde que, na quinta-feira, 34 soldados turcos foram mortos em ataques aéreos no nordeste da Síria, o maior número de baixas registado entre as forças turcas desde que o país se envolveu na guerra da Síria em 2016.

Como retaliação, a Turquia afirmou ter destruído uma "instalação de armas químicas" do regime de Damasco no nordeste da Síria, na noite de sexta-feira para sábado. Erdogan tem ameaçado repetidamente "abrir as portas" para permitir aos refugiados e migrantes irem para a Europa se não lhe for assegurado mais apoio internacional.

A Turquia abriga atualmente 3,6 milhões de refugiados sírios, segundo a ONU. Milhares de migrantes e refugiados da Ásia, África e Oriente Médio também usam o país como ponto de trânsito para alcançar a Europa por meio da Grécia.

