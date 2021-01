Merkel alerta para semanas difíceis no combate à pandemia

A chanceler federal Angela Merkel alertou nesta terça-feira (12/01) para o risco de disseminação na Alemanha de uma variante mais contagiosa do coronavírus e afirmou que o país enfrentará um período difícil com entre oito e dez semanas de duração.

A declaração foi relatada por várias pessoas que participaram de um encontro entre Merkel e membros de um grupo de trabalho sobre segurança, formado por parlamentares de seu partido, a União Democrata Cristã (CDU), no Bundestag (Parlamento alemão).

Merkel, contudo, não chegou a sugerir a aplicação de medidas rígidas para conter o vírus durante essas oito a dez semanas, como chegou a ser noticiado por alguns veículos de imprensa.

Concordou-se na reunião que o reforço das restrições dependerá de quão rápido a variante do coronavírus descoberta no Reino Unido, considerada até 70% mais contagiosa, se espalhe pela Alemanha. Uma extensão do lockdown não estaria, portanto, descartada.

A Alemanha já estendeu por três semanas o lockdown que estava programado para se encerrar nesta segunda-feira, em razão do forte aumento do número de mortes e casos da doença em todo o país.

A situação na Irlanda, onde em pouco tempo as infecções aumentaram dez vezes, mostrou quão rápido a variante mais contagiosa do coronavírus é capaz de se espalhar, disse Merkel na reunião, segundo relatos. Nesta terça, a Irlanda passou a ser o país com a maior taxa de infecção pelo coronavírus no mundo, segundo levantamento da Universidade Johns Hopkins.

Leve queda nos números da doença

A variante do coronavírus descoberta no Reino Unido, batizada de B117, fez com que o número de infecções disparasse no Reino Unido e forçou o governo a ampliar as medidas de restrição.

Os números da covid-19 na Alemanha apresentaram um leve queda nos últimos dias. Nas últimas 24 horas, o país registrou 12.802 novos casos e 891 mortes em razão da doença. Os números são bem menores do que os da última sexta-feira, quando foram contabilizadas mais de 31 mil infecções e 1.188 óbitos, um recorde de vítimas registradas em um só dia no país.

O governador da Baviera, Markus Söder, disse nesta terça que enxerga uma "tendência cautelosamente positiva" e que grande parte das medidas de prevenção está começando a surtir efeito.

Impacto das aglomerações no fim do ano ainda está por vir

A Baviera registrou nesta terça 1.740 novas infecções em 24 horas, quase 500 a menos do que há uma semana. Ainda não está claro, porém, como as aglomerações e o aumento dos contatos ocorridos nos feriados de Natal e Ano Novo devem impactar os números da doença. Essa tendência deve começar a ser percebida nas estatísticas a partir do final desta semana.

Söder sugeriu um debate sobre a obrigatoriedade da vacinação para os profissionais de saúde e os que trabalham em casas de repouso. Uma enquete realizada por associações médicas alemãs em dezembro indicou que apenas 73% dos médicos e pouco menos da metade dos enfermeiros pretendia tomar a vacina contra o coronavírus.

A Baviera decidiu implementar a partir da próxima segunda-feira a obrigatoriedade do uso de máscaras do tipo FFP2 no transporte público e no comércio. Söder afirmou que o objetivo é proteger não apenas os demais cidadãos, mas também a própria pessoa que usa a máscara.

