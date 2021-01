Alemanha tem novo recorde de mortes por covid-19

A contagem diária de infecções e mortes ligadas ao coronavírus na Alemanha voltou a atingir novos patamares nesta sexta-feira (08/01). O Instituto Robert Koch (RKI), a agência governamental de controle e prevenção de doenças, registrou 1.188 mortes em 24 horas, o maior número de óbitos registados no país em um dia. O total de casos diários foi de 31.849, uma das cifras mais altas já contabilizadas na Alemanha.

Entretanto, o RKI afirma que a falta de testagem durante os feriados do Natal e Ano Novo ainda deve ter impacto sobre os números diários. A chanceler federal, Angela Merkel, afirmou que a verdadeira taxa de infecção no pais somente será esclarecida após o dia 17 de janeiro.

O recorde anterior de mortes diárias era de 1.129, registrado em 30 de dezembro. O maior número de infecções diárias foi contabilizado em 18 de dezembro, com 33.777 casos, que incluíam, no entanto, 3.500 computados com atraso.

Até o momento, mais de 1,8 milhão de pessoas foram infectadas pelo coronavírus no país e 38.795 morreram em decorrência da doença. A taxa média de incidência da doença em um período de 7 dias estava nesta sexta-feira em 136,5 por 100 mil habitantes.

Lockdown e vacinação

Os governos federal e estaduais trabalham para fazer valer as restrições impostas pelo lockdown no país, de modo a reduzir esse índice para menos de 50. Em algumas das regiões mais atingidas, principalmente no leste do país, o índice chega a ser superior a 400 ou 500.

Os distritos com mais de 200 infecções por 100 mil habitantes em 7 dias são considerados áreas de alto risco, e seus moradores devem ser proibidos de se deslocarem a distâncias superiores a 15 quilômetros de seus locais de residência, segundo as novas regras definidas nesta semana. Essa medida, porém, enfrenta resistência por parte de alguns governos estaduais.

Segundo pesquisa de opinião realizada pela emissora ARD e divulgada nesta quinta-feira, a disposição dos alemães a se vacinar contra a covid-19 aumentou: 54% afirmaram que se vacinarão de qualquer maneira, 17 pontos percentuais a mais do que em novembro passado. Outros 21% disseram que provavelmente se vacinarão. A vacinação no país e na Europa teve início em 27 de dezembro.

