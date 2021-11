Merkel afirma que se vacinar contra a covid-19 é um dever

Na semana em que a Alemanha bateu recordes de infecções diárias pelo coronavírus, com mais de 50 mil casos registrados na quinta-feira (11/11), a chanceler federal Angela Merkel afirmou que o ato de se vacinar é um dever.

"Você tem o direito de se vacinar. Mas, até certo ponto, você também tem o dever, como membro de uma sociedade, de ser vacinado para proteger você e os outros", disse Merkel, durante um encontro virtual com a primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, no âmbito do fórum anual Cooperação Econômica Ásia-Pacífico.

A Alemanha não integra o bloco, mas Ardern convidou Merkel e expressou sua admiração por ela em uma conversa que durou em torno de 30 minutos.

Série de apelos pela vacinação

Merkel já havia apelado anteriormente para que a população alemã se vacinasse. "Nunca foi tão fácil ser vacinado. Portanto, peço: proteja-se e os outros. Vacine-se!", disse a chefe de governo em setembro, um dia antes do lançamento de uma nova ampla campanha de vacinação.

Em julho, ela afirmou que "quanto mais pessoas vacinadas, mais livres seremos novamente", poucos dias depois de destacar que "a vacina não só protege você, mas também alguém que está perto de você, que é importante para você e que você ama".

Num vídeo divulgado nesta semana nas redes sociais, Merkel também falou sobre a importância da vacinação. "Na Alemanha, infelizmente tenho que dizer que nossa taxa de vacinação não é alta o suficiente para impedir a rápida disseminação do vírus", disse.

De um total de 83 milhões de habitantes, cerca de dois terços, ou 67,4%, estão totalmente vacinados na Alemanha. A vacinação, que não é obrigatória, está praticamente estagnada.

"O RKI [Instituto Robert Koch, agência de controle e prevenção de doenças] havia afirmado que qualquer taxa de vacinação da população abaixo de 75% estaria ligada a um crescimento exponencial [das infecções], com ocupação alta demais dos leitos de UTI", prosseguiu a chanceler. "O número dos leitos de UTI ocupados está subindo acentuadamente. Portanto, ações precisam ser acordadas rapidamente."

Comparações com a crise climática

Em uma comparação da pandemia com a crise climática, Merkel afirmou na conversa com Ardern nesta sexta que "quando você começa a perceber um aumento exponencial, deve agir imediatamente".

"É também por isso que temos estado tão despreocupados com as mudanças climáticas, que também têm um aumento exponencial. Temos que agir num momento em que não é visível como os números vão aumentar", disse.

Merkel também disse que aconselharia futuros líderes a buscar entender diferentes perspectivas: "Antigamente, tínhamos certos eventos que aconteciam na nossa sociedade, a televisão noticiava e, no dia seguinte, todos falávamos sobre o assunto. Hoje, cada um participa da sua própria mídia social. As pessoas só se envolvem em uma bolha que encontram na internet."

A primeira-ministra neozelandesa afirmou, então, que seu país vem tentando aprender sobre o vírus à medida que ele se espalha: "Literalmente, constrói-se um avião enquanto se aprende a voar", afirmou Ardern.

gb/lf (AP, Reuters, DW)