Menina de três anos é resgatada com vida 65 horas após terremoto

Uma menina de três anos de idade foi resgatada com vida nesta segunda-feira (02/11) em Izmir, na Turquia, após ficar quase três dias soterrada em escombros. A cidade foi atingida na sexta-feira por um forte terremoto. Ao menos 85 pessoas morreram e quase mil ficaram feridas – cerca de 200 estão hospitalizadas.

A menina Elif Perincek foi retirada dos escombros 65 horas depois do terremoto, nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira, informou a Autoridade de Gerenciamento de Desastres e Emergências (Afad) do país.

"Estou tão feliz. Que Deus lhes recompense. Estou reunida com Elif novamente", disse a avó da menina à imprensa local, agradecendo às equipes de resgate. "Minhas orações foram ouvidas."

A menina ficou presa com a mãe e três irmãos em escombros de um prédio que desabou no bairro de Bayrakli. A mãe, as duas irmãs e o irmão de Elif haviam sido resgatados no sábado. Uma das crianças não sobreviveu.

As equipes também resgataram com vida Idil Sirin, de 14 anos, 58 horas após o terremoto. A irmã dela, Ipek, morreu. "Não consigo ouvir nenhum som da minha irmã, ela está morta", disse Idil aos socorristas enquanto ela era retirada, informou a imprensa local.

Até a meia-noite de sábado, as equipes haviam conseguido resgatar 104 pessoas dos escombros, mas, desde então, ninguém havia sido encontrado com vida. Acredita-se que cerca de 20 pessoas ainda estejam soterradas. As buscam continuam. Cerca de 8 mil pessoas e 25 cães farejadores participam das operações de resgate e socorro.

Desde o terremoto na sexta-feira, com epicentro no Mar Egeu, houve quase 1.200 réplicas na Turquia, algumas delas de mais de 4 na escala Richter. Por medo de novos desabamentos, milhares de moradores de Izmir passaram a terceira noite consecutiva neste domingo do lado de fora das casas, em tendas.

O terremoto de sexta-feira - com magnitude de cerca de 7,0 na escala Richter, segundo o Instituo Kandillli, fr Instambul - foi o mais mortal na Turquia desde 2011, quando um tremor em Van matou mais de 500 pessoas. Este ano, outro terremoto já havia matado 41 pessoas na província oriental de Elazig.

A Turquia é atravessada por falhas geológicas e é propensa a terremotos. Em 1999, dois tremores mataram cerca de 18 mil no país.

LE/rtr/lusa/afp