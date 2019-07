Matemático que decifrou código nazista vai estampar nota de 50 libras

O matemático e cientista da computação Alan Turing, conhecido por decifrar o código nazista Enigma, na Segunda Guerra Mundial, estampará a nova nota de 50 libras do Banco da Inglaterra.

"Alan Turing foi um excelente matemático cujo trabalho teve um enorme impacto na forma como vivemos hoje", disse o presidente do Banco da Inglaterra, Mark Carney, nesta segunda-feira (15/07). Uma declaração do Banco Central britânico lembrou que ele "forneceu as bases teóricas para o computador moderno".

A máquina eletromecânica de Turing, que prenunciava o computador, decodificou o Enigma, código "impossível de decifrar" que os nazistas usavam para transmitir ordens para sua cadeia de comando. A existência de Bletchley Park, local de trabalho de Turing, ao norte de Londres, permaneceu em segredo até a década de 1970.

"Como pai da ciência da computação e inteligência artificial, bem como herói de guerra, as contribuições de Alan Turing foram inovadoras e de grande envergadura", apontou Carney. "Turing é um gigante sobre cujos ombros tantos se encontram agora."

Os historiadores atribuem ao trabalho de Turing o fim da guerra, o que poupou milhares de vidas.

O matemático também desenvolveu o chamado Teste de Turing, que foi projetado para determinar se as máquinas são capazes de exibir comportamento inteligente semelhante ao humano. Tornou-se um fundamento da filosofia e ética do que mais tarde ficou conhecido como inteligência artificial.

O filme de 2014 O jogo da imitação, vencedor do Oscar de melhor roteiro, é uma cinebiografia de Turing.

Historiadores afirmam que trabalho de Turing apressou o fim da guerra e salvou milhares de pessoas

Mas o cientista foi privado de seu trabalho e condenado à castração química em 1952, depois de ter sido preso por indecência grave, ao manter relações sexuais com um homem – uma ofensa criminal na época. Turing morreu em 1954, embora não esteja claro se ele tirou a própria vida.

Em 2009, o então primeiro-ministro britânico Gordon Brown pediu desculpas postumamente a Turing em nome do governo. Em 2013, após pressão de ativistas em todo o Reino Unido, a rainha Elizabeth 2ª concedeu perdão real ao matemático.

No Reino Unido, a Lei Alan Turing, de 2017, perdoou todos os homens que haviam sido condenados por indecência grave. Os atos homossexuais entre homens foram descriminalizados na Inglaterra e no País de Gales em 1967. Em 2000, a idade de consentimento – ou seja, a idade em que uma pessoa é considerada legalmente capaz de consentir em atos sexuais – foi igualada para homessexuais e heterossexuais.

A nota de 50 libras também incluirá uma citação de Turing sobre as possibilidades da inteligência de máquina. "Esta é apenas uma antecipação do que está por vir e apenas a sombra do que vai ser", diz a frase que aparecerá ao lado de uma tabela e fórmula de um de seus trabalhos, publicado em 1936.

Já a nova nota de 20 libras será estampada com o pintor William Turner, anunciou também o Banco da Inglaterra. Espera-se que as notas entrem em circulação em 2021.

O Banco da Inglaterra emite notas para a Inglaterra e o País de Gales, mas não é responsável pelos desenhos das notas emitidas separadamente na Escócia e na Irlanda do Norte por sete bancos distintos.

CA/rtr/afp/dw

______________

A Deutsche Welle é a emissora internacional da Alemanha e produz jornalismo independente em 30 idiomas. Siga-nos no Facebook | Twitter | YouTube

| App | Instagram | Newsletter