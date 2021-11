O matemático e criptoanalista inglês teve uma vida talhada para as telas: excentricidade, trabalho para serviço secreto, homossexualidade e suicídio.

Alan Turing não era apenas excêntrico, mas sim realmente genial. Seu trabalho como matemático e lógico é descrito como a "construção de um cérebro". Durante a Segunda Guerra, ele trabalhou numa propriedade rural de aparência inocente, ao norte de Londres. Lá, desenvolveu um método para decifrar as mensagens radiofônicas dos submarinos de guerra alemães. Turing desvendou a famosa máquina de codificação "Enigma", definindo os destinos do combate submarino no Atlântico Norte. O filme "O jogo da imitação" é baseado na vida deste gênio da matemática.