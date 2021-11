Manuela Kasper-Claridge é editora-chefe da DW desde maio de 2020. Para ela, a força da DW está na diversidade e na compreensão dos jornalistas sobre o público global.

Ela aprecia a diversidade na DW, que para ela é também a força jornalística da empresa. Kasper-Claridge criou um conselho consultivo com cinco colegas de diferentes origens para sua equipe editorial, que a ajudam a ter uma visão abrangente de toda a DW e sua diversidade.

Antes de se tornar editora-chefe, Kasper-Claridge chefiou por mais de 20 anos a redação de Economia, mais tarde fundida com as redações de Ciência e de Meio Ambiente. Como repórter, viajou pelo mundo, com as mudanças climáticas e a economia como foco - especialmente o empreendedorismo social de mulheres.

"Tudo tem a ver com pessoas" é o seu lema.