Manifestantes cercam sede da polícia em Hong Kong

Milhares de manifestantes bloquearam nesta sexta-feira (21/06) uma avenida nas proximidades do Parlamento de Hong Kong e cercaram a sede da polícia local. A multidão exigia a renúncia da chefe de governo local devido a um polêmico projeto de lei de extradição que provocou a maior crise política do território administrativo chinês em décadas.

Os manifestantes – em sua maioria adolescentes e jovens vestidos de preto – montaram um bloqueio na Harcourt Road, a principal via de tráfego da parte insular de Hong Kong e que corta o movimentado distrito comercial. Imagens de vídeo mostram que eles deixaram aberta uma faixa da pista para os veículos.

O protesto é uma resposta de parte da população depois que o governo local se recusou a atender às demandas dos milhões de manifestantes que marcharam em oposição a um projeto de lei que permitiria extradições à China continental. O movimento se transformou numa repreensão ao governo da líder pró-Pequim Carrie Lam, chefe de governo de Hong Kong.

Ativistas têm afirmado que a lei de extradição faz parte de uma campanha de Pequim para minar as instituições democráticas da região semiautônoma. Os líderes dos protestos dizem estar determinados a manter a pressão sobre o governo local.

O ato desta sexta-feira é o mais recente de vários realizados no espaço de duas semanas e que paralisaram partes do centro de Hong Kong – cenas que lembram o movimento pró-democracia de 2014, que ocupou os principais distritos por mais de dois meses.

O protesto ocorre um dia depois de o governo ter ignorado um prazo estabelecido por estudantes de várias universidades de Hong Kong, que pediam para que o projeto de lei de extradição fosse completamente descartado.

Manifestantes vestidos de preto bloquearam a Harcourt Road, a principal via de tráfego na parte insular de Hong Kong

Um cartaz para promover a manifestação incentivou os participantes a se sentarem no chão e "fazerem piqueniques" em torno da sede do governo, que foi fechada antes do protesto devido a preocupações de segurança.

Muitos manifestantes se sentaram com guarda-chuvas abertos para tapar o sol, borrifaram água para combater o calor ou encontraram sombra embaixo de uma ponte perto do complexo. A multidão então seguiu para a Harcourt Road e bloqueou a importante via de tráfego.

"Fisicamente e mentalmente estou muito cansado. Mas não há outra maneira. Como cidadão de Hong Kong, não tem como não sair [às ruas]", disse o estudante Cheung Po Lam, de 21 anos. "Estou muito insatisfeito com a atitude do governo."

Além da renúncia da líder do governo e do cancelamento da lei de extradição, os manifestantes também exigiram a libertação dos detidos durante confrontos com policiais em protestos anteriores e a abertura de uma investigação sobre alegações de brutalidade policial.

"O governo ainda não respondeu às nossas exigências, depois de tantos dias. Eles estão falando bobagens e transferindo a culpa de um para o outro", disse Poyee Chan, de 28 anos. "Eu sinto que precisamos sair e dizer a eles: nós, cidadãos, não aceitaremos respostas falsas."

A convocação para o protesto desta sexta-feira foi feita por sindicatos estudantis, assim como por organizadores informais em redes sociais e aplicativos de mensagens como o Telegram. Os grupos também recomendaram uma greve em massa, mas não ficou claro quais áreas comerciais ou profissionais apoiariam tal pedido.

Carrie Lam tem desafiado as exigências de renúncia e, apesar de ter pedido desculpas e suspendido indefinidamente o projeto de lei de extradição, ela não conseguiu acalmar a irritação popular.

Embora Hong Kong tenha sido devolvida pelo Reino Unido ao governo chinês em 1997, a região ainda é administrada separadamente sob um acordo conhecido como "um país, dois sistemas". Hong Kong goza de liberdades civis não vistas na China continental, mas muitos habitantes têm se mostrado preocupados nos últimos anos pelo que consideram um aperto maior de Pequim.

Opositores do projeto de lei de extradição temem que este reprima o povo de Hong Kong por meio do sistema de Justiça obscuro e politizado da China e que também dê a Pequim uma ferramenta para atacar seus críticos baseados na região semiautônoma.

O governo chinês apoiou a proposta de extradição e acusou os organizadores de protestos de conluio com governos ocidentais. Pequim também rejeitou expressões de apoio à oposição de Hong Kong e as classificou de interferência nos assuntos internos da região e da China. No entanto, após a suspensão indeterminada do projeto de lei, o governo chinês afirmou respeitar e entender a decisão.

PV/ap/afp/dpa

