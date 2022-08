Macron critica desconfiança de provável sucessora de Johnson

Liz Truss evita dizer se líder francês seria amigo ou inimigo. Ele diz que tais dúvidas podem gerar problemas graves e reitera amizade entre as nações, independentemente de seus líderes ou dos erros que venham a cometer.

O presidente francês, Emmanuel Macron rebateu nesta sexta-feira (26/08) declarações feitas pela provável sucessora do primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, no Reino Unido, ao afirmar que poderá haver "sérios problemas" caso o governo britânico lance dúvidas sobre a amizade entre os dois países.

A secretária britânica do Exterior, Liz Truss, foi questionada durante um evento de sua campanha pela liderança do Partido Conservador, se considera Macron como um amigo ou inimigo.

"Se eu me tornar primeira-ministra, o julgarei por seus atos, não pelas palavras. O júri está em aberto", afirmou, para os aplausos de seus correligionários.

Macron, em visita à Argélia, minimizou os comentários de Truss. "O Reino Unido é uma nação aliada, forte e amiga, independentemente dos seus líderes, e às vezes, apesar de seus líderes ou dos pequenos erros que eles possam cometer por arrogância", disse o francês.

Amizade longeva

O Reino Unido e a França estão entre os principais países aliados na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) e são membros do Conselho de Segurança da ONU.

No entanto, Paris e Londres estiveram em lados opostos em uma série de questões nos últimos anos, especialmente após o Brexit – a saída britânica da União Europeia (UE). As duas nações também possuem abordagens diferentes no que diz respeito à guerra na Ucrânia.

Liz Truss e Rishi Sunak concorrem à liderança do Partido Conservador britânico Foto: Jacob King/dpa/PA Wire/picture alliance

Em Argel, Macron afirmou que "se não formos capazes, entre França e Reino Unido, de dizer se somos amigos ou inimigos – esse termo não é neutro – teremos sérios problemas."

"Na vida, nunca é bom perder seus alicerces", afirmou. Macron disse que se a pergunta tivesse sido feita a ele, não hesitaria "por um segundo". "O Reino Unido é amigo da França", sublinhou.

"Très bon buddy"

Johnson, cujo pai recebeu recentemente a cidadania francesa, misturou francês e inglês para expressar amizade para com o líder francês.

"Sempre tivemos boas relações com Emmanuel Macron. Macron est un très bon buddy de notre pays ("Macron é um amigo muito bom de nosso país"), disse o primeiro-ministro.

"Acho que as relações entre Reino Unido e França são de enorme importância. Foram muito boas durante muito tempo, desde a era napoleônica, basicamente, e acho que devemos celebrar isso".

As guerras napoleônicas terminaram em 1815 com a derrota de Napoleão em Waterloo para as tropas aliadas, comandadas pelo Duque de Wellington.

Liz Truss é a favorita para ocupar o cargo de Johnson, que renunciou em julho após uma série de escândalos. Ela concorre contra Rishi Sunak, ex-chanceler do Tesouro (ministro das Finanças). A votação do Partido Conservador será no dia 5 de setembro.

