Com uma população estimada em 118 milhões, o México está localizado na América do Norte e tem o espanhol como idioma oficial.

Com o segundo maior PIB da América Latina, o México está entre os dez países mais visitados do mundo, conforme a Organização Mundial do Turismo. Mesmo que muitos dos 32,1 milhões de turistas busquem mais as praias do país, também os tesouros culturais do México valem uma visita. Vale a pena conhecer, por exemplo, os templos misteriosos, a selva tropical, o planalto de Chiapas, ou ainda monumentos da arquitetura colonial espanhola na Cidade do México. Após encontro com o presidente mexicano, Peña Nieto, Trump, quando candidato republicano à presidência dos EUA, prometeu erguer um "muro gigante e lindo" na fronteira entre os dois países e disse ainda: "México vai pagar por muro na fronteira".