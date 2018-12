Luxemburgo quer tornar transporte gratuito

Dez problemas urbanos de São Paulo

Mobilidade urbana

Promover sistemas sustentáveis de mobilidade é um desafio para as cidades no novo milênio. Isso não é fácil para uma metrópole de 11 milhões de habitantes como São Paulo, sem esquecer os demais nove milhões na área metropolitana. Além da expansão do metrô e da reestruturação de corredores de ônibus, a adoção do VLT (veículo leve sobre trilhos) poderia facilitar o deslocamento diário do paulistano.