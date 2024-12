Lula tem alta hospitalar após seis dias internado em SP

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu alta médica e deixou o Hospital Sírio-Libanês, na capital paulista, neste domingo (15/12). Ele seguiu para sua residência, em São Paulo, onde deve ficar até pelo menos a próxima quinta-feira.

O presidente esteve internado desde a última terça-feira para uma cirurgia de emergênciaem que precisou drenar um hematoma na cabeça, entre o osso do crânio e o cérebro.

Ao falar aos jornalistas, o chefe de governo afirmou ter ficado "assustado" e "preocupado" após a hemorragia na cabeça que o levou a passar por dois procedimentos cirúrgicos. Lula apareceu de surpresa na coletiva da equipe de médicos que o atendeu.

"Como eu achava que tava curado, eu confesso a vocês que fiquei um pouco assustado pelo volume de crescimento da quantidade de líquido na minha cabeça. Eu fiquei preocupado e, após pedirem para eu vir para cá, nós decidimos vir rápido", ressaltou, após um instante em que se emocionou, tendo que interrompeu sua fala por alguns segundos.

"O quadro foi extremamente acima do esperado. Para minha felicidade e de toda a equipe, ele está de alta hospitalar", disse a médica Ana Helena Gremoglio.

"Ele está de alta hospitalar, não alta médica", esclareceu o cardiologista Roberto Kalil Filho.

Por isso, disse o médico, o presidente precisará continuar na capital paulista por mais alguns dias para acompanhamento. Na próxima quinta-feira, Lula deverá passar por exames no hospital, entre eles, uma tomografia.

De acordo com Kalil, Lula poderá exercer suas atividades normalmente nesse período, só evitando exercícios físicos.

"Ele está estável, caminhando, se alimentando, falando normalmente. Ele teve um pós-operatório muito bom, dentro do que se esperava", afirmou Kalil.

Histórico

Lula teve de ser hospitalizado por causa de uma queda doméstica que sofreu em outubro.

O presidente chegou a São Paulo na madrugada de terça-feira, após ter sentido dores de cabeça. Uma ressonância magnética feita no Hospital Sírio-Libanês, ainda em Brasília, mostrou uma hemorragia intracraniana, decorrente do acidente domiciliar sofrido no dia 19 de outubro. O presidente foi então transferido para a unidade do hospital, na capital paulista, onde passou pelo procedimento cirúrgico.

Na quinta-feira, dois dias após a cirurgia, o presidente foi submetido a um novo procedimento, para bloquear o fluxo de sangue e reduzir o risco de formação de novo hematoma. Já na última sexta-feira, Lula teve retirado o dreno intracraniano que havia sido colocado na cirurgia da última terça-feira. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, Lula apareceu caminhando ao lado do neurocirurgião Marcos Stávale.

Na mensagem publicada nas redes sociais, o presidente escreveu: "Estou firme e forte! Andando pelos corredores [...], conversando bastante, me alimentando bem e, em breve, pronto para voltar para casa e seguir trabalhando e cuidando de cada família brasileira".

No boletim médico, divulgado neste sábado, os médicos informaram que o presidente fez apenas exames de sangue.

md (Agência Brasil, ots)