Lula tem 53% dos votos válidos, segundo Datafolha

Ex-presidente venceria no primeiro turno se as eleições fossem hoje. Bolsonaro tem 32% dos votos válidos. Cenário permaneceu estável apesar do aumento dos combustíveis e da prisão de ex-ministro da Educação.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, pré-candidato do PT ao Palácio do Planalto, tem 53% dos votos válidos no primeiro turno, 21 pontos à frente do presidente Jair Bolsonaro (PL), que tem 32%, segundo pesquisa Datafolha divulgada nesta quinta-feira (23/06).

Em terceiro lugar aparece o ex-ministro Ciro Gomes (PDT), com 10%. Na sequência estão André Janones (Avante, 2%), Simone Tebet (MDB, 1%), Pablo Marçal (Pros, 1%) e Vera Lúcia (PSTU, 1%). Os demais pré-candidatos não pontuaram.

O resultado do petista é um ponto percentual menor do que no levantamento anterior do Datafolha, divulgado em 26 de maio, quando ele tinha 54% dos votos válidos. Já Bolsonaro teve uma melhora de dois pontos percentuais – na pesquisa anterior, ele tinha 30% dos votos válidos.

O Datafolha ouviu 2.556 eleitores em 181 cidades nos dias 22 e 23 de junho. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número 09088/2022. A margem de erro é de dois pontos percentuais.

Se forem considerados também os votos brancos e nulos, Lula tem 47%, um ponto a menos do que na pesquisa anterior, e Bolsonaro tem 28%, um a mais do que no levantamento anterior, oscilações dentro da margem de erro.

Em terceiro lugar está Ciro Gomes (PDT), com 8% das intenções de voto, um ponto percentual acima da pesquisa anterior. André Janones (Avantes) tem 2%, enquanto Simone Tebet (MDB), Pablo Marçal (Pros) e Vera Lúcia (PSTU) pontuam 1%.

Os indecisos são 4%, e outros 7% declararam que irão votar em branco, nulo ou em ninguém. Esses resultados se referem à pesquisa estimulada, quando o pesquisador apresenta ao entrevistado uma cartela com as opções possíveis.

Quadro estável

A atual rodada do Datafolha começou a ser realizada no mesmo dia da prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, solto nesta quinta-feira, e após o anúncio do novo reajuste dos combustíveis pela Petrobras e as críticas de Bolsonaro à estatal.

Apesar de os dois casos terem sido tratados à exaustão no noticiário, não houve mudança significativa do quadro eleitoral.

O melhor desempenho regional de Lula segue no Nordeste, onde ele tem 58% e Bolsonaro, 19%. O petista também se destaca entre os mais jovens (54% a 24%), menos escolarizados (56% a 22%) e entre os que ganham até dois salários mínimos (56% a 22%).

Já Bolsonaro pontua melhor entre os evangélicos, onde tem 40% das intenções de voto, contra 35% de Lula. O presidente também vai melhor do que a sua média, porém ainda pontua menos que Lula, entre os homens, os que ganham acima de 5 salários mínimos e na região Centro-Oeste.

