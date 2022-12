Lula relata ter conversado com Putin

Líder russo, isolado no Ocidente após a invasão da Ucrânia, expressou interesse em fortalecer relações com o Brasil, segundo o presidente eleito.

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva disse nesta terça-feira (20/12) que teve uma conversa com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, quase dois meses após o petista vencer as eleições.

O líder russo o parabenizou pela vitória nas urnas e manifestou interesse no reforço das relações entre os dois países, segundo afirma uma postagem no perfil de Lula no Twitter.

"Conversei hoje com o presidente russo Vladimir Putin, que me cumprimentou pela vitória eleitoral, desejou um bom governo e o fortalecimento da relação entre nossos países. O Brasil voltou, buscando o diálogo com todos e empenhado na busca de um mundo sem fome e com paz", escreveu o presidente eleito.

A conversa durou cerca de 30 minutos, e Putin acenou com a possibilidade de receber Lula em Moscou no ano que vem ou de se encontrar com o brasileiro em algum evento internacional, segundo o portal G1.

No dia seguinte à vitória de Lula no segundo turno das eleições, Putin reconheceu o resultado da votação e demonstrou interesse em reforçar os laços de seu país com o Brasil. "Espero que, trabalhando juntos, possamos garantir o desenvolvimento de uma cooperação russo-brasileira construtiva em todas as esferas", afirmou na época.

Desde que está no poder, o líder russo manteve um bom relacionamento com todos os presidentes do Brasil, inclusive com Jair Bolsonaro (PL), que foi recebido no Kremlin em fevereiro, dias antes da invasão da Ucrânia pela Rússia.

A decisão de Putin de invadir a Ucrânia no final de fevereiro deixou a Rússia cada vez mais isolada no cenário internacional, sem praticamente nenhum aliado no Ocidente.

Uma das consequências indiretas do conflito, o agravamento da fome em todo o mundo, é um tema prioritário para Lula.

Brasil e Rússia integram o grupo dos Brics, juntamente com Índia, China e África do Sul, que representa os interesses das principais economias emergentes no mundo.

Guerra na Ucrânia

Não foi esclarecido se Lula e Putin dialogaram sobre a guerra na Ucrânia.

Antes de ser eleito, Lula fez declarações sobre o tema que provocaram críticas de algumas autoridades ucranianas.

Em uma entrevista em maio à revista americana Time, Lula disse que o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, "quis a guerra" e era "tão responsável quanto Putin" pelo conflito, e que os países ocidentais deveriam pressionar Kiev a negociar.

Após as eleições no Brasil, Zelenski parabenizou Lula pela vitória e pregou o "reforço da parceria estratégica para assegurar democracia, paz e segurança".

Zelenski também já havia criticado as tentativas de Bolsonaro de buscar uma neutralidade no conflito, em razão de interesses comerciais.

A crise na Ucrânia pode ser um dos pontos das conversas entre Lula e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, na visita oficial do brasileiro a Washington, em 2023.

Na posse de Lula, em 1º de janeiro, o governo russo será representado pela presidente do Conselho da Federação Russa, Valentina Matvienko.

rc/bl (ots)