Lula anuncia primeiros ministros do novo governo

O presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva, anunciou nesta sexta-feira (09/12) os nomes dos primeiros escolhidos para comandar ministérios em seu novo governo. Foram apresentados os titulares de cinco pastas: Fazenda, Casa Civil, Justiça e Segurança Pública, Defesa e Relações Exteriores.

"Nós não temos o direito de não fazermos a coisa correta e tratarmos com carinho as pessoas mais necessitadas do país. Espero que esses companheiros trabalhem, porque tarefa vai ser difícil. Cada companheiro sabe da sua responsabilidade", destacou o presidente eleito no anúncio.

Lula afirmou que anunciará nas próximas semanas os nomes de mais ministros e ressaltou que mulheres e negros farão parte de seu governo.

Fazenda

O ex-ministro da Educação e ex-prefeito de São Paulo Fernando Haddad (PT) foi confirmado para comandar o Ministério da Fazenda. Homem de confiança de Lula, a indicação de Haddad para a pasta já era esperada e há semanas seu nome já era cotado como o mais forte para o cargo.

Haddad se encontrou na quinta-feira com o atual ministro da Economia, Paulo Guedes, para se inteirar da situação no ministério e definir uma agenda de trabalho. A superpasta de Economia deverá ser desmembrada em três: Fazenda, Planejamento e Gestão, e Indústria e Comércio.

O novo ministro foi candidato a presidente pelo PT em 2018, após Lula ter sido declarado impedido de concorrer. Neste ano, Haddad disputou o governo de São Paulo, mas perdeu para Tarcísio de Freitas (Republicanos).

Professor do Departamento de Ciência Política da USP, Haddad possui graduação em Direito, mestrado em Economia e doutorado em Filosofia. Ele comandou o ministério da Educação entre 2005 e 2012, durante os governos Lula e Dilma Rousseff.

Defesa e Justiça

Para comandar o ministério da Defesa, Lula escolheu o ex-ministro do Tribunal de Contas da União (TCU) José Múcio Monteiro. O engenheiro civil foi deputado federal por Pernambuco por cinco mandatos até 2007, quando assumiu a Secretaria de Relações Institucionais do governo Lula.

Em 2009, ele foi nomeado por Lula para o TCU, que deixou em 2020. Apesar da participação no governo do PT, José Múcio tem proximidade com setores bolsonaristas. O novo ministro e o presidente eleito devem definir juntos os próximos nomes para o comando das Forças Armadas.

Já o senador eleito Flávio Dino (PSB) será o novo ministro da Justiça. O ex-governador do Maranhão foi o principal porta-voz do grupo de trabalho sobre esse tema durante a transição de governo.

Dino largou a carreira na magistratura, na qual chegou a ser membro do Conselho Nacional de Justiça, em 2006 para entrar na política O ex-juiz já foi presidente da Embratur entre 2011 e 2014, no governo de Dilma Rousseff. Entre 2015 e 2022, ele governou o Maranhão.

Casa Civil e Relações Exteriores

O governador da Bahia, Rui Costa (PT), irá comandar a Casa Civil. Costa não concorreu nas eleições deste ano, por já estar no segundo mandato. Ele é ligado ao senador Jaques Wagner, um dos principais aliados de Lula. Seu nome era cotado para assumir um ministério no novo governo.

Já o embaixador Mauro Vieira será o ministro das Relações Exteriores. Ele chefia a Embaixada do Brasil em Zagreb, na Croácia. Vieira já comandou o Itamaraty entre 2015 e 2016, durante o governo Dilma. Funcionário de carreira, o diplomata se formou no Instituto Rio Branco, em 1974.

