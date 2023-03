Lula adia viagem à China por recomendação médica

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva adiou a viagem que faria à China na próxima semana por indicação médica, segundo comunicado divulgado neste sábado pelo governo brasileiro.

"Em função de orientação médica o presidente Luiz Inácio Lula da Silva resolveu adiar a sua viagem à China. O adiamento já foi comunicado para as autoridades chinesas com a reiteração do desejo de marcar a visita em nova data", informou a Secretaria de Imprensa da Presidência da República.

Segundo boletim médico incluído no mesmo comunicado, "o presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu entrada no Hospital Sirio-Libanês - unidade Brasília, em 23/3/2023 com sintomas gripais. Após avaliação clínica, foi feito diagnóstico de broncopneumonia bacteriana e viral por influenza A, sendo iniciado tratamento".

"Após reavaliação no dia de hoje e, apesar da melhora clínica, o serviço médico da Presidência da República recomenda o adiamento da viagem para China até que se encerre o ciclo de transmissão viral", afirma o boletim.

O diagnóstico da pneumonia de Lula havia sido divulgado na sexta-feira, e inicialmente levou ao adiamento da viagem em um dia, de sábado para domingo.

O presidente, de 77 anos, teve agenda cheia nesta semana, tendo participado de eventos em Santa Luzia (PB) e Recife (PE). Em Itaguaí (RJ), ele participou de um evento no Complexo Naval de Itaguaí, e depois visitou as obras de reconstrução do Museu Nacional e foi a um evento no Theatro Municipal, ambos no Rio de Janeiro.

No último compromisso na capital fluminense, na noite de quinta, ele discursou por apenas um minuto e meio, pedindo desculpas pela rouquidão e afirmando que iria ter que poupar a voz para falar com o presidente da China. Lula também teve um encontro com o cantor Chris Martin, vocalista do grupo Coldplay.

Agenda cancelada

O primeiro compromisso de Lula na China seria um encontro com empresários e agentes públicos sobre desenvolvimento sustentável, na segunda-feira (27/03), em Pequim. Já os principais eventos diplomáticos da viagem estavam previstos para terça-feira, quando Lula teria reuniões com o presidente Xi Jinping, com o primeiro-ministro da China, Li Qiang, e com o presidente da Assembleia Popular Nacional, Zhao Leji.

O dia 29 seria dedicado a um evento empresarial promovido pela Comissão Sino-Brasileira de Alto Nível e pelo Ministério de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, com a participação de mais de 240 empresários brasileiros.

No dia 30, Lula iria a Xangai, onde visitaria a sede do Novo Banco de Desenvolvimento, entidade criada pelos Brics (grupo formado por Brasil, China, Índia, Rússia e África do Sul). Na data, a ex-presidente Dilma Rousseff tomará posse no comando do banco.

Seria a primeira viagem de Lula a um país asiático após assumir seu terceiro mandato, e a sua terceira viagem internacional depois da posse no cargo: o presidente já foi à Argentina e aos Estados Unidos. A previsão do Ministério das Relações Exteriores é que pelo menos 20 acordos comerciais seriam assinados durante a visita.

bl (Lusa)