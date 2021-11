O Lago de Constança, em alemão Bodensee, fica na fronteira da Alemanha com a Áustria e a Suíça.

Belas paisagens com vista para os Alpes, museus, esportes aquáticos e saunas com direito a mergulhos em águas geladas são apenas algumas das atrações do "Bodensee", o Lago Constança, que fica no sul da Alemanha. As cidades às suas margens tornam o lago uma atração à parte na fronteira da Alemanha com a Suíça e a Áustria. A União Europeia, ao adotar regras rígidas para combater a poluição de lagos provocou um efeito inesperado no "Bodensee", a água, de tão limpa, perdeu os nutrientes necessários e ameaça sobrevivência de peixes.