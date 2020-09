Laboratórios francês e sueco confirmam envenenamento de Navalny

Laboratórios da França e da Suécia confirmaram que o líder oposicionista russo Alexei Navalny foi envenenado com um agente neurotóxico do tipo Novitchok, anunciou nesta segunda-feira (14/09) o governo da Alemanha.

"Renovamos nosso apelo à Rússia para que forneça os esclarecimentos sobre o que se passou", afirmou o governo alemão, que reforçou a declaração de que o envenenamento constitui uma "grave violação" da Convenção sobre Armas Químicas.

Um dos maiores críticos do governo do presidente Vladimir Putin, Navalny é conhecido por seus inquéritos anticorrupção mirando a elite política russa. Ele sentiu-se mal durante uma viagem de avião em 20 de agosto e foi hospitalizado de urgência em Omsk, na Sibéria, antes de ser transportado em coma induzido para Berlim. Ele saiu do coma na última segunda-feira.

A Alemanha e outros países ocidentais acusaram as autoridades russas de envenenamento, mas o Kremlin rejeitou qualquer envolvimento no caso e solicitou à Alemanha que compartilhe os documentos que comprovam o envenenamento.

Segundo as autoridades alemãs, o principal opositor do Kremlin foi, "sem dúvida", envenenado na Rússia por um agente do tipo Novitchok, uma substância concebida na época soviética para fins militares e já utilizada contra o ex-agente duplo russo Serguei Skripal e sua filha Yulia, em 2018, na Inglaterra. O envenenamento havia sido constado por um laboratório especial, a pedido do Hospital Universitário Charité de Berlim, onde Navalny foi internado, segundo anunciou Berlim.

Pressionado por alguns políticos alemães, o ministro do Exterior, Heiko Maas, afirmou no início do mês que a Alemanha cogitava discutir possíveis sanções à Rússia pelo envenenamento.

