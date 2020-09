Kremlin nega ter envenenado opositor de Putin

O governo da Rússia rechaçou nesta quinta-feira (03/09) as alegações de possível envolvimento no caso Alexei Navalny, um dos principais opositores do Kremlin, que foi envenenado e atualmente está na Alemanha.

Na quarta-feira, a Alemanha havia divulgado a comprovação "de modo inequívoco" da presença de um agente químico neurotóxico do grupo de agentes novichok no corpo de Navalny.

"Não há razão para censurar o Estado russo", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, segundo a agência russa Tass. Segundo Peskov, o caso não beneficiaria ninguém. "Eu não acho que isso [o envenenamento de Navalny] seja útil para ninguém, se você olhar sobriamente para o que aconteceu."

O porta-voz do governo russo afirmou que não vê razão para eventuais sanções contra a Rússia ou o projeto do gasoduto Nord Stream 2 (entenda) no Mar Báltico.

Os países da União Europeia (UE) começaram a discutir uma resposta ao envenenamento de Navalny, mas alertaram que ainda é muito cedo para impor sanções até que uma investigação identifique culpados.

Berlim comunicou os outros 26 Estados-membros da UE sobre os estado de Navalny e as descobertas em relação ao agente neurotóxico. O porta-voz da diplomacia da UE, Peter Stano, pediu uma investigação transparente por parte de Moscou, que se disse disposta a cooperar.

"Queremos que os responsáveis sejam levados à Justiça, mas para isso a investigação precisa ser lançada e deve trazer resultados", disse Stano, em Bruxelas, quando questionado se poderia haver sanções em retaliação. "Ainda não chegamos lá, então é difícil falar em punição se não tivermos o responsável."

O agente químico neurotóxico usado para envenenar Navalny faz parte da mesma série de agentes novichok desenvolvidos pela União Soviética e usado, por exemplo, contra o ex-agente duplo Sergei Skripal, morto na Inglaterra em 2018.

Navalny, de 44 anos, é um dos maiores críticos do presidente da Rússia, Vladimir Putin. Aliados do opositor afirmam que o Kremlin quer eliminar o político.

Navalny adoeceu enquanto voava de Moscou para a cidade siberiana de Tomsk, em 20 de agosto. A aeronave precisou fazer um pouso de emergência, e o ativista foi levado ao hospital. Ele estava a caminho de Tomsk para realizar pesquisas para seu fundo anticorrupção, mas também para acompanhar as eleições regionais.

Em 22 de agosto, ele foi transportado para a Alemanha a pedido de sua família. Navalny está em coma induzido, mas em estado considerado estável, no Hospital Universitário Charité, em Berlim.

Inicialmente, os médicos russos haviam vetado o traslado do ativista, alegando que seu estado crítico de saúde não permitia a remoção. Apoiadores de Navalny denunciaram a recusa como uma tentativa do governo russo de protelar a transferência até que indícios de envenenamento não pudessem mais ser rastreados em seu corpo.

