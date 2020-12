Laboratório identifica nova variante do coronavírus em São Paulo

Os dez principais dialetos alemães

Berlinense

Além de sua predileção por neologismos, o dialeto berlinense não faz muita questão de declinações e outras regras gramaticais. A base do dialeto berlinense é uma mistura do "märkisches Platt" (o baixo-alemão falado em Brandemburgo) com o alemão padrão e o saxônio. Outros ingredientes vêm do iídiche, do holandês e do eslavo.