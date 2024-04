Kira Schacht

Kira aplica suas habilidades na análise de dados em diversas áreas jornalísticas. Além disso, ela também leciona. Na equipe de análise de dados da DW desde 2018, ela estudou jornalismo científico com foco em análise de dados na Universidade TU Dortmund, na Alemanha.

Ela foi cofundadora do 'Journocode', um coletivo de jornalismo de dados que oferece treinamento e recursos para jornalistas e outros interessados na área.

Antes de trabalhar na DW, ela treinou profissionais na emissora pública RBB e visitou outros departamentos especializados em dados no The Guardian, The Times e Bayerischer Rundfunk.

Ela usa a análise e a visualização de dados juntamente com a narrativa jornalística clássica para contextualizar as questões que afetam as pessoas em todo o mundo.

Na DW, ela também liderou colaborações de pesquisa para além das fronteiras com a Rede Europeia de Jornalismo de Dados (EDJNet) em projetos como "Como as prisões da Europa se saíram na pandemia" e "Promessas sobre plásticos não cumpridas pelas empresas alimentícias europeias".