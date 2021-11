Alcançar pessoas, definir impulsos, entender as conexões na política e na sociedade: é isso que move Katharina Kroll. Como correspondente, ela vivenciou política de perto por muitos anos em Berlim e Bruxelas.

Como vivem as pessoas na Alemanha e quais experiências são interessantes para as pessoas no exterior? Essa questão orienta seu trabalho. Katharina Kroll quer moldar as mudanças na mídia de forma jornalística e fortalecer a presença da DW nos canais de mídia social.