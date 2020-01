Justiça do Peru decreta prisão de Keiko Fujimori no caso Odebrecht

O mês de janeiro em imagens

Quatro casos de coronavírus na Alemanha

A Alemanha confirmou quatro casos do novo tipo de coronavírus no país. Os casos são considerados as primeiras transmissões de pessoa para pessoa fora da Ásia. O primeiro teria sido infectado na Baviera por colega chinesa que não apresentava sintomas no momento do contágio. Os outros três trabalham no mesmo local. (28/01)