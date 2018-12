Juiz dos EUA ordena que Coreia do Norte pague US$ 501 mi por morte de jovem

O juiz federal Beryl A. Howell, do Distrito de Columbia, condenou nesta segunda-feira (24/12) a Coreia do Norte a pagar uma indenização de 501 milhões de dólares à família do jovem americano Otto Warmbier, morto em junho de 2017 depois de ter entrado em coma enquanto estava preso no país asiático.

"A Coreia do Norte é responsável pela tortura, a tomada como refém e o assassinato extrajudicial de Otto Warmbier, e pelos problemas enfrentados por sua mãe e seu pai, Fred e Cindy Warmbier", determinou o juiz, que considerou que o jovem tinha "grandes sonhos" quando viajou para o território norte-coreano.

O estudante de 22 anos foi detido na Coreia do Norte enquanto visitava o país como turista e foi condenado a 15 anos de trabalhos forçados por tentar roubar um cartaz de propaganda política do hotel no qual estava hospedado em Pyongyang, o que o governo norte-coreano considerou um "ato hostil" contra o Estado. Os EUA conseguiram a liberação do jovem em junho de 2017.

Quando retornou aos EUA, o jovem já estava em coma havia mais de um ano. Ele entrou nesse estado pouco depois da sua última aparição em público, durante o seu julgamento em Pyongyang, em março de 2016.

As autoridades norte-coreanas argumentaram que Warmbier sofreu um surto de botulismo e que lhe deram um remédio para dormir e que ele nunca mais acordou. A família não aceita essa versão e entrou com um processo na justiça americana pedindo 1 bilhão de dólares de indenização pelos danos causados.

De acordo com o juiz federal, a Coreia do Norte não apresentou nenhuma resposta ao processo que a família apresentou sob o Ato de Imunidades Soberanas Estrangeiras, uma lei americana que permite ações judiciais contra governos estrangeiros por crimes não cobertos pela imunidade diplomática.

Apesar de a família Warmbier ter obtido um resultado bem-sucedido no julgamento, não há como a Justiça dos EUA forçar o pagamento da indenização por parte do país asiático.

FC/efe/lusa/afp/rtr/ap

