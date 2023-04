Juice, a missão europeia para explorar luas de Júpiter

Sonda da Agência Espacial Europeia explorará três das luas de Júpiter, com o objetivo de descobrir mais detalhes sobre o ambiente do maior planeta do Sistema Solar e se há possibilidade de vida em um de seus satélites.

A Agência Espacial Europeia (ESA) iniciará a chamada missão Juice nesta quinta-feira (13/04), com o lançamento de uma sonda para explorar três das luas geladas de Júpiter.

A sonda espacial Jupiter Icy Moons Explorer (Juice) será lançada a partir do centro de Kourou, na Guiana Francesa, e voará até as luas Ganimedes, Europa e Calisto com o objetivo de "caracterizá-las como objetos planetários e possíveis habitats", segundo a ESA. Em outras palavras, a intenção é saber se já existiu vida ou se é possível haver vida nesses três satélites de Júpiter.

A Juice é uma missão com aspectos inéditos. A sonda que será lançada em um foguete Ariane 5, será a primeira a mudar sua rota da órbita de um planeta — Júpiter — para a de uma de suas luas. Além disso, a nave também será a primeira a orbitar uma lua que não seja a da Terra. A missão tem um custo aproximado de 1,6 bilhão de euros, o equivalente a 8,7 bilhões de reais.

A Juice levará a bordo vários sistemas de alta tecnologia, incluindo os instrumentos "mais poderosos de sensoriamento remoto, observações geofísicas e detecção do ambiente local já enviados ao Sistema Solar exterior", segundo a ESA.

Embora a missão seja liderada pela ESA, conta com uma ampla colaboração internacional. A Nasa contribuiu com um dos instrumentos, um espectrógrafo de imagem UV. A agência espacial japonesa JAXA contribuiu com hardwares utilizados em diversos instrumentos a bordo da espaçonave. A agência espacial israelense ISA contribuiu com um hardware necessário para um experimento científico de rádio.

Se tudo correr conforme o planejado, a Juice chegará a Júpiter em julho de 2031 e fará 35 sobrevoos sobre as três luas até novembro de 2034. A nave está programada para, na sequência, entrar na órbita da lua Ganimedes, onde ficará até dezembro de 2035 para coletar informações.

Júpiter, o maior planeta do nosso Sistema Solar

Júpiter tem 95 luas em sua órbita. É o maior do nosso Sistema Solar e tem o dobro da massa de todos os outros planetas juntos.

Como diz a Nasa: "Se a Terra fosse do tamanho de uma moeda de cinco centavos dos EUA, Júpiter seria tão grande quanto uma bola de basquete".

Júpiter tem um poderoso campo magnético, e parte da missão da ESA é descobrir como isso afeta as luas geladas que rodeiam o planeta. O que os cientistas já sabem é que o campo magnético move gases entre as luas de Júpiter. Enxofre e oxigênio liberados pelos vulcões na lua Io alcançam as três luas geladas que a Juice irá explorar. O objetivo é entender como esse processo funciona.

As luas no centro da missão Juice

As três luas geladas de Júpiter que a nave Juice irá explorar (Europa, Ganimedes e Calisto), assim como a lua Io, foram descobertas pelo astrônomo italiano Galileo Galilei em 1610 e são conhecidas como as quatro "Luas de Galileu". Elas foram os primeiros objetos encontrados em nosso sistema solar a orbitar um corpo celeste que não fosse nem o Sol nem a Terra.

O que já se sabe sobre o planeta Júpiter

Ganimedes, o alvo principal da missão Juice, é a única lua em nosso Sistema Solar que gera seu próprio campo magnético. Ela não é apenas a maior lua de Júpiter, mas também a maior de todo o Sistema Solar, com um diâmetro de 5.268 quilômetros e um núcleo metálico composto por um líquido pesado de ferro. Acredita-se que seu oceano subterrâneo contenha mais água do que todos os oceanos da Terra juntos.

Calisto é a segunda maior lua de Júpiter, e os cientistas da ESA esperam que, ao orbitá-la, a Juice reúna informações sobre como era o ambiente em torno de Júpiter nos primórdios do planeta. A lua é composta de partes iguais de rocha e gelo e pode ter um oceano líquido subterrâneo, localizado a profundidades que podem ultrapassar 100 quilômetros.

Já a lua Europa é ligeiramente menor que a lua da Terra e possivelmente abriga vastos oceanos subterrâneos. É feita principalmente de rocha de silicato e tem uma crosta de gelo. Cientistas da Juice suspeitam que Europa pode liberar vapor d'água no espaço por meio de plumas e gêiseres. Entre os principais objetivos da missão está descobrir se há bioassinaturas e bolsões de água na lua Europa, ou seja, sinais de vida.

Ambiente desafiador de Júpiter

A nave Juice vai operar sob condições extremas. A área ao redor de Júpiter e suas luas é um dos ambientes com a radiação mais intensa em nosso Sistema Solar. A temperatura ao redor do planeta gasoso é de -230 ºC, uma grande diferença em relação aos escaldantes 250 ºC que Juice terá que suportar ao sobrevoar Vênus a caminho de Júpiter.

Os pesquisadores por trás da Juice esperam que a missão seja capaz de responder a várias perguntas sobre a atmosfera de Júpiter, seu campo magnético e como esses fatores interagem entre si e influenciam as luas do planeta.

A esperança é que as respostas a essas perguntas ajudem cientistas a entender melhor a física fundamental de ambientes planetários e, eventualmente, descobrir se a vida em uma das luas de Júpiter seria possível.