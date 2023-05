"Jornalismo deve contar histórias caladas pelos poderosos"

Homenageado pela DW com o Freedom of Speech Awards 2023, Óscar Martínez combate a corrupção e desmandos em El Salvador com jornalismo investigativo. América Latina é uma das regiões mais perigosas para jornalistas.

Um jornalista que, na América Central, escreve sobre temas como narcotráfico, corrupção e crime organizado, vive sob ameaça constante, comenta Óscar Martínez: "As chicanas vão desde difamações por funcionários e comerciantes, visando colocar jornalistas atrás das grades, a denúncias, ameaças de violência e até atentados fatais."

Martínez é um dos jornalistas investigativos mais conceituados da América Latina, cujas reportagens sempre despertam a atenção pública. Nascido em 1983 em El Salvador, ele é o editor-chefe da revista online El Faro. Iniciada em 1998 como projeto de orçamento zero, hoje ela é um dos principais veículos investigativos latino-americanos, um verdadeiro fanal do jornalismo independente e, acima de tudo, corajoso, na região, considerada uma das mais perigosas do mundo para jornalistas.

Também em El Salvador, no passado recente a situação piorou dramaticamente para os jornalistas. Desde que assumiu o poder em 2019, o presidente Nayib Bukele ataca e ameaça repetidamente profissionais críticos ao governo, bloqueia muitos nas redes sociais e tenta desacreditar a imprensa como inimiga do povo.

Desde março de 2022, vigora no país um estado de exceção decretado pelo governo: direitos constitucionais como liberdade de expressão, sigilo de correspondência (também na comunicação digital) e liberdade de reunião, foram abolidos. Mas Martínez não se deixa intimidar.

"O jornalismo precisa seguir iluminando os cantos escuros que os poderosos prefeririam deixar no escuro. Acredito que ele deve seguir contando as histórias que são caladas pelos poderosos. Também acredito que, diante das atuais circunstâncias, o jornalismo está diante de um grande desafio: a própria sobrevivência. Devemos estar alertas, nos defender dos ataques e resistir a eles, pois, justamente agora, o jornalismo é imprescindível na América Central."

Jornalismo como elemento de equilíbrio na sociedade

Sergio Arauz, vice-editor-chefe da revista online, recorda os inícios de Martínez: "Óscar queria escrever em 2008 uma reportagem sobre migração. Ele levava a tarefa muito a sério, era um dos primeiros grandes projetos jornalísticos da El Faro. Sua ideia básica era permanecer in loco para contar a história da viagem, com o tempo necessário, com uma outra visão e com a intenção de se tornar um verdadeiro especialista nesse campo."

"Desse projeto então nasceu um livro com todas as reportagens que ele havia feito em um ano e meio, quando seguiu as rotas de migração e conversou com migrantes", recorda Arauz. De lá para cá, Martínez lançou diversos livros sobre os temas migração e crime organizado na América Central.

"Acho que Óscar já é uma referência de língua espanhola do jornalismo, não só por seus livros, mas também por seu trabalho diário na El Faro. Se você ler o último livro dele, vai entender do que estou falando: é um tratado muito importante para todos que queiram entender a profissão jornalística."

Freedom of Speech Award

A DW reconhece agora essa importância, concedendo a Óscar Martínez, em 2023, seu Freedom of Speech Award. Angélica Cárcamo, presidente da Associação dos Jornalistas de El Salvador (Apes), frisa o significado para a América Central desse prêmio dedicado à liberdade de expressão: o fato de ele ir para seu país "significa honrar a coragem e o trabalho de muitos jornalistas que sentem os efeitos negativos em suas vidas".

"Ele é também um reconhecimento para um veículo como a El Faro, que sempre se dedicou à documentação da corrupção e dos desmandos de um poder político que está cada vez menos transparente e tenta a todo preço coibir o direito das cidadãs e cidadãos à devida informação."

"O prêmio é também um apelo ao Estado salvadorenho, que se recusa a reconhecer o significado do jornalismo livre e independente como instrumento de controle, que ao invés disso o criminaliza, e fortalece assim ainda mais a corrupção no país", prossegue Cárcamo. "É importante esse prêmio ser conferido nesse contexto, e que não se espere um jornalista ser preso ou morto para reconhecer o significado de seu trabalho para os cidadãos."

A entrega do Freedom of Speech Awards 2023 a Óscar Martínez ocorrerá em 19 de junho, durante o Global Media Forum da DW, em Bonn.