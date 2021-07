Jogos de Tóquio

Estes são os primeiros Jogos Olímpicos nos quais as bandeiras nacionais foram levadas em duplas de homens e mulheres, e o juramento olímpico incluiu, também de forma inédita, a defesa da igualdade e da não discriminação.

O tema da superação, usualmente ligado à quebra de recordes esportivos, apareceu associado às dificuldades enfrentadas pelo mundo durante a pandemia. Na abertura, houve elementos de respeito à diversidade e à igualdade, o que se refletiu também no decorrer do evento, com protestos contra a sexualização do esporte e um grande número de atletas abertamente LGBTQ.