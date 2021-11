Christoph Harting, campeão olímpico no lançamento de discos, causou indignação ao fazer brincadeiras durante premiação e por assobiar enquanto hino alemão era executado.

Lançar discos está no sangue da família Harting. Quatro anos depois do ouro olímpico de Robert Harting (aquele, que rasgou a camiseta à la Hulk), o irmão mais novo subiu ao posto mais alto do pódio. Christoph atingiu a marca de 68m37, exatos dez centímetros a mais do que o lançamento de Robert em Londres.