Joe Biden faz visita não anunciada a Kiev

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, chegou a Kiev nesta segunda-feira (20/02), onde faz uma visita não anunciada. Esta é a primeira vez que o presidente americano viaja à capital ucraniana desde o início da invasão russa, que completa um ano nesta sexta-feira.

A visita ocorre em meio a rígidas medidas de segurança e antecede uma viagem agendada de Biden à Polônia.

O chefe de governo dos EUA chegou na capital ucraniana de manhã com sua delegação, onde se encontrou com o presidente ucraniano, Volodimir Zelenski. Ambos prestaram homenagem aos soldados ucranianos mortos em monumento no centro de Kiev.

"Sua visita é um sinal extremamente importante de apoio à todos os ucranianos", disse Zelenski, acrescentando que ele e Biden discutiram armas de longo alcance durante a visita.

A Casa Branca informou que Biden anunciaria mais sanções contra Rússia e apoio militar à Ucrânia, incluindo munições, sistemas antiblindados e radares de vigilância aérea.

Biden se reuniu com Zelenski pela primeira vez em 21 de dezembro, durante uma visita histórica do governante ucraniano a Washington, a primeira viagem dele ao exterior desde o início da guerra.

Esta é a primeira visita de Biden à Ucrânia desde o início da invasão russa da Ucrânia. Por questões de segurança, a viagem foi mantida em sigilo.

Nas últimas semanas já havia sido especulado que Biden poderia aproveitar sua ida à Polônia para uma passagem pela Ucrânia. A Casa Branca afirmou repetidamente que isso não estava planejado. No entanto, viagens de alto nível para áreas de crise são normalmente mantidas em segredo até o último momento.

