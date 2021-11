Joachim Löw é o treinador da seleção alemã desde 1º de agosto de 2006. Ele ocupou o cargo deixado por Jürgen Klinsmann, de quem fora auxiliar desde 2004.

Como assistente do então treinador da seleção alemã de futebol durante dois anos, Joachim Löw ganhou a reputação de esperto estrategista e organizador, capaz de adaptar jogadores inexperientes e transformá-los em atletas de alto nível. Ele foi o técnico da "Mannschaft" campeã do mundo no Brasil em 2014.