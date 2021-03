Joachim Löw vai deixar a seleção alemã neste ano

O treinador Joachim Löw deixará o comando da seleção alemã de futebol após o Campeonato Europeu a ser disputado em meados deste ano, anunciou a Federação Alemã de Futebol (DFB) nesta terça-feira (09/03).

"Estou dando este passo muito conscientemente, cheio de orgulho e com enorme gratidão, mas ao mesmo tempo continuo altamente motivado no que diz respeito ao próximo Campeonato Europeu", disse Löw segundo comunicado da DFB.

Após a Eurocopa, Löw encerrará seu atual contrato, que iria até 2022 e previa, portanto, que o treinador seguisse no posto até a próxima Copa do Mundo. O treinador pediu a saída antecipada, e a DFB concordou.

Löw, de 61 anos, é atualmente o treinador nacional há mais tempo no posto. Ele conduziu a Alemanha ao título da Copa do Mundo em 2014, mas vem sendo alvo de críticas desde que sua equipe foi eliminada já na primeira fase do Mundial de 2018. A seleção tem lutado para ter um desempenho de alto nível nos últimos anos.

O treinador assumiu em 2004 o posto de assistente do então técnico da seleção alemã, Jürgen Klinsmann, e, após o Mundial de 2006, passou a comandar a equipe. Ele conduziu a Nationalmannschaft à final do Campeonato Europeu de 2008 antes de ganhar a Copa do Mundo seis anos mais tarde. Ele treinou a seleção durante 189 jogos, tendo vencido 120 e perdido 31.

O inesquecível 7 a 1

"Estou orgulhoso porque foi uma honra para mim trabalhar para meu país e porque durante quase 17 anos trabalhei com os melhores jogadores do país e os acompanhei em seu desenvolvimento", disse Löw. "Estamos unidos por grandes triunfos e derrotas dolorosas, mas acima de tudo por muitos momentos mágicos – não apenas a vitória na Copa do Mundo de 2014 no Brasil."

O estilo de futebol de Löw transformou a seleção alemã em um time com espírito ofensivo e altamente habilidoso. A goleada por 7 a 1 sobre o anfitrião Brasil na semifinal da Copa de 2014 surpreendeu o mundo do futebol e foi sem dúvida o melhor desempenho da equipe de Löw, que, com seu estilo de passe rápido, desmantelou a defesa brasileira em um sensacional primeiro tempo.

"Tenho muito respeito pela decisão de Joachim Löw", disse o presidente da DFB, Fritz Keller. "Ele é um dos maiores treinadores do futebol mundial. Jogi Löw deixou sua marca no futebol alemão como poucos outros."

A decisão surpreendeu o mundo do futebol, mas Keller elogiou o fato de o treinador ter informado a DFB com bastante antecedência, o que dará à federação o tempo necessário para escolher um sucessor adequado.

São apontados como possíveis sucessores Jürgen Klopp, ex-técnico do Borussia Dortmund e atual do Liverpool; e o ex-comandante do Leipzig Ralf Rangnick. Uma solução interna, mas atualmente considerada bastante improvável, seria a promoção do atual assistente de Löw, Marcus Sorg.

A seleção alemã enfrentará a França, a Hungria e a Polônia na fase de grupos do Campeonato Europeu em junho.

lf (DPA, Reuters, AFP, ARD)