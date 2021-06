Jeff Bezos anuncia que vai viajar para o espaço em julho

O fundador da Amazon, Jeff Bezos, anunciou nesta segunda-feira (07/06) que vai participar do primeiro voo tripulado ao espaço de sua empresa Blue Origin.

"Desde os cinco anos de idade, sempre sonhei em ir para o espaço", escreveu Bezos em sua conta no Instagram. "No dia 20 de julho, partirei nesta jornada com meu irmão", completou.

Jeff Bezos e seu irmão Mark partirão a bordo do primeiro voo de uma cápsula New Shepard e passarão cerca de quatro minutos acima da chamada Linha Karman, limite convencionado entre a atmosfera terrestre e o espaço.

No total, a viagem deve durar cerca de 10 minutos, e a cápsula deve subir a pouco mais de 100 quilômetros de altura.

Outra vaga a bordo da cápsula está sendo leiloada, e o vencedor será anunciado no próximo sábado. O lance mais recente para o assento é de 2,8 milhões de dólares, entre as mais de 6 mil ofertas de 143 países.

O valor do lance vencedor será doado à fundação Club for the Future, cuja missão é inspirar as novas gerações a seguirem carreiras em Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática e ajudar a inventar o futuro da vida no espaço.

Cápsula New Shepard retorna à Terra com paraquedas

Em um futuro próximo, a Blue Origin quer oferecer a turistas viagens curtas ao espaço. O sistema New Shepard concluiu com êxito 15 testes não tripulados. A cápsula de passageiros é impulsionada por um pequeno foguete reutilizável, que retorna à Terra separadamente após atingir a altitude de voo. Depois, a própria cápsula volta à superfície da Terra, freada por paraquedas.

Com o voo, Bezos quer sair na frente das concorrentes SpaceX, de Elon Musk, e Virgin Galactic, de Richard Branson, que também desenvolvem projetos em estágio avançado para levar turistas ao espaço.

O conjunto de foguete e cápsula New Shepard foi projetado para voar de forma autônoma com seis passageiros, alto o suficiente para experimentar alguns minutos de gravidade zero e ver a curvatura do planeta antes de a cápsula pressurizada retornar à Terra.

A cápsula possui seis janelas de observação, três vezes mais altas que as de um Boeing 747, segundo a Blue Origin. O lançamento do foguete de Bezos está previsto para 20 julho, aniversário do pouso da Apollo 11 na lua.

Após três décadas à frente da Amazon, Bezos vai transferir em 5 de julho a gestão da empresa para seu sucessor Andy Jassy. Bezos já havia anunciado que gostaria de se dedicar mais a outros projetos, como a Blue Origin.

